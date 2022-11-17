Si inaugura domenica 20 novembre la XIII edizione di Scienza a Seveso, con la mostra “What’s in our brain? La meraviglia del cervello umano”, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del nostro cervello e del suo funzionamento, dall’esperienza di percezione della realtà tramite i sensi fino a una sua descrizione anatomica e fisiologica e ai tentativi scientifici più recenti di comprendere l’organo principale del nostro sistema nervoso.

Il percorso interattivo per il pubblico è stato realizzato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) insieme ad Associazione Don Mezzera ed Euresis.

Spazio espositivo suddiviso in tre sezioni

Una presentazione video introdurrà le tematiche proposte nelle tre sezioni della mostra-evento:

“ Solo da sensato apprende ”, per indagare l’esperienza della percezione della realtà tramite i sensi;

”, per indagare l’esperienza della percezione della realtà tramite i sensi; “ Dentro il cervello ”, un approfondimento sull’anatomia e la fisiologia del cervello;

”, un approfondimento sull’anatomia e la fisiologia del cervello; “Capire il cervello?”, uno sguardo sulla modellizzazione dei circuiti neuronali e lo stato attuale delle nostre capacità di registrare l’attività cerebrale.

Scarica qui il programma della manifestazione

La mostra che dà il titolo all’evento sarà arricchita da alcuni incontri serali che ampliano le tematiche trattate e da materiali video, pensati per favorirne la fruizione.

lunedì 21 novembre, a partire dalle 21, è in programma “ La meraviglia del cervello umano ”, insieme a Mauro Ceroni, Istituto Neurologico IRCCS Mondino e Università degli Studi di Pavia;

”, insieme a Mauro Ceroni, Istituto Neurologico IRCCS Mondino e Università degli Studi di Pavia; venerdì 25 novembre, alle 21, si svolgerà “Neuroingegneria e interfacce cervello-macchina”, a cura di Sergio Martinoia, Direttore del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi, Università di Genova.

Info

L’esposizione, presso il Centro Ricerche e Formazione Ambientali di Seveso, Largo 10 luglio, sarà aperta al pubblico da domenica 20 a sabato 26 novembre, ogni pomeriggio dalle 15:30 alle 19, con possibilità per le scuole di concordare visite guidate nella fascia mattutina.

Per avere informazioni e dettagli è possibile inviare una mail a: eventifla@flanet.org