Il contributo della Lombardia per il futuro della biodiversità

Anche quest’anno la Convenzione delle Nazioni Unite per la Biodiversità (COP15) che si sta tenendo a Montreal in questi giorni, ha visto la partecipazione attiva della Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), che ha portato la sua esperienza e il suo contributo per definire il piano post-2020 per determinare gli obiettivi dei prossimi decenni per la tutela della biodiversità del pianeta.

«Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non possiamo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, sono perdute per sempre». Queste sono le parole accorate con le quali Papa Francesco ci ricorda come la specie umana è parte integrante della biodiversità, cioè della varietà di organismi viventi che popolano il nostro Pianeta. Sentiamo il bisogno di riconoscere con affetto e ammirazione il valore di ogni creatura e che tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri.

Questo è il principio che sta alla base del grande impegno che la Fondazione Lombardia per l’Ambiente mette nella ricerca per la protezione della Natura e per il contrasto alla perdita della biodiversità, uno dei problemi che, insieme al cambiamento climatico, se non sono affrontati tempestivamente ed efficacemente mettono a rischio la salute e il benessere dell’uomo.

I punti principali portati dalla Fondazione all’attenzione delle migliaia di autorità presenti alla Conferenza e al Settimo Summit per i governi Subnazionali e le Città, sono stati:

il ripristino e la crescita delle reti ecologiche

la creazione di alleanze pubblico-privato per la protezione del capitale naturale

la riduzione del numero di specie aliene invasive

l’indirizzare la soluzione delle sfide socioeconomiche attraverso l’utilizzo delle Nature Based Solutions

l’incremento della protezione della fauna selvatica attraverso la lotta al commercio illegale di specie selvatiche.

Su questi e altri punti programmatici, i governi regionali e subnazionali hanno un ruolo di primo piano, in quanto responsabili dell’applicazione e del raggiungimento dei target e obiettivi connessi alla biodiversità.

Insieme a Regione Lombardia, la Fondazione ha presentato la nuova Strategia Regionale per la Biodiversità, portando anche la propria testimonianza ed esperienza per alimentare due progetti di cui è partner a livello globale: “RegionsWithNature” e la “Dichiarazione di Edimburgo”.

L’intervento del Direttore della FLA

«L’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, il nostro benessere fisico e spirituale dipendono dal corretto funzionamento degli ecosistemi. Sentiamo il bisogno di riconoscere con affetto e ammirazione il valore di ogni creatura e che tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri. La Fondazione continua nella sua azione di supporto ai governi locali e a livello globale per sostenere un percorso comune per fermare il processo di perdita di biodiversità e per la protezione della Natura», dichiara Fabrizio Piccarolo, Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

Prossimo punto di verifica a livello internazionale sarà la COP16 nel 2024, consapevoli che nel frattempo c’è molto da fare, a livello locale come a livello globale.