Consegnati i premi “La Città per il Verde”

La fiera professionale del florovivaismo, del garden e del paesaggio Myplant & Garden di Milano ha ospitato la cerimonia di premiazione della 25a edizione del Premio “La Città per il Verde” della casa editrice Il Verde Editoriale, alla presenza di sindaci, assessori e tecnici degli Enti premiati si è celebrata

Il riconoscimento è stato assegnato ai Comuni italiani che si sono distinti per realizzazioni o metodi di gestione innovativi, finalizzati all’incremento del patrimonio verde pubblico.

Sono stati premiati anche interventi e iniziative di altri Enti pubblici e di Strutture private a finalità pubblica che hanno saputo valorizzare gli spazi verdi delle loro strutture e di alcune Associazioni di volontariato che hanno presentato direttamente le proprie candidature.

L’elenco dei premiati per le sezioni del Premio

Sezione “Verde urbano”

I Comuni vincitori sono:

Calvenzano (BG) per la 1 a categoria

categoria Bellinzago Novarese (NO) per la 2 a categoria

categoria Montemurlo (PO) per la 3 a categoria

categoria Cava de’ Tirreni (SA) per la 4a categoria

L’Ente vincitore è:

Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella (PD) per la 5a categoria

La Giuria ha conferito una segnalazione ai Comuni di:

Pieve Torina (MC) per la 1 a categoria

categoria San Severino Marche (MC) per la 2 a categoria

categoria Grugliasco (TO) per la 3 a categoria

categoria Padova per la 4a categoria

La Giuria ha conferito una segnalazione all’Ente:

Fondazione Cerino Zegna di Biella per la 5a categoria

È stata assegnata una menzione speciale ai Comuni di:

Cesano Maderno (MB) per la 3 a categoria

categoria L’Aquila per la 4a categoria

Sezione “Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani”

Il Comune vincitore è Boves (CN) della 2a categoria

Sezione “Manutenzione del verde”

I Comuni vincitori sono:

Pineto (TE) della 2 a categoria

categoria Cagliari della 4a categoria

Sezione “La città resiliente”

I Comuni vincitori sono:

Olgiate Comasco (CO) per la 2 a categoria

categoria Busto Arsizio (Va) per la 4 a categoria

categoria Pisa per la 4a categoria

La Giuria ha conferito una segnalazione al Comune di:

Imola (BO) per la 4a categoria

È stata assegnata una menzione speciale al Comune di:

Lucca per la 4a categoria

Premio speciale “La Città per il Verde-weTree”

La vincitrice è: Luigina Giordani dott.ssa agronoma, per il progetto “Recupero, rigenerazione urbana e valorizzazione del giardino storico monumentale G. Coletti” a San Severino Marche (MC)

Le categorie

1a categoria – Comuni fino a 5mila abitanti

2a categoria – Comuni da 5mila a 15mila abitanti

3a categoria – Comuni da 15mila a 50mila abitanti

4a categoria – Comuni oltre 50mila abitanti

5a categoria – Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica, Associazioni di volontariato che svolgono un servizio pubblico

6a categoria – comprende interventi di ampia portata realizzati da Soggetti privati, ma che contribuiscono a migliorare la dotazione di verde della città (solo per il Premio speciale “La Città Resiliente”).

La Rivista della Natura è Media partner del Premio.



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