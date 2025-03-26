Consegnati i premi “La Città per il Verde”

La fiera professionale del florovivaismo, del garden e del paesaggio Myplant & Garden di Milano ha ospitato la cerimonia di premiazione della 25a edizione del Premio “La Città per il Verde” della casa editrice Il Verde Editoriale, alla presenza di sindaci, assessori e tecnici degli Enti premiati si è celebrata
Il riconoscimento è stato assegnato ai Comuni italiani che si sono distinti per realizzazioni o metodi di gestione innovativi, finalizzati all’incremento del patrimonio verde pubblico.
Sono stati premiati anche interventi e iniziative di altri Enti pubblici e di Strutture private a finalità pubblica che hanno saputo valorizzare gli spazi verdi delle loro strutture e di alcune Associazioni di volontariato che hanno presentato direttamente le proprie candidature.
L’elenco dei premiati per le sezioni del Premio
Sezione “Verde urbano”
I Comuni vincitori sono:
- Calvenzano (BG) per la 1a categoria
- Bellinzago Novarese (NO) per la 2a categoria
- Montemurlo (PO) per la 3a categoria
- Cava de’ Tirreni (SA) per la 4a categoria
L’Ente vincitore è:
- Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella (PD) per la 5a categoria
La Giuria ha conferito una segnalazione ai Comuni di:
- Pieve Torina (MC) per la 1a categoria
- San Severino Marche (MC) per la 2a categoria
- Grugliasco (TO) per la 3a categoria
- Padova per la 4a categoria
La Giuria ha conferito una segnalazione all’Ente:
- Fondazione Cerino Zegna di Biella per la 5a categoria
È stata assegnata una menzione speciale ai Comuni di:
- Cesano Maderno (MB) per la 3a categoria
- L’Aquila per la 4a categoria
Sezione “Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani”
- Il Comune vincitore è Boves (CN) della 2a categoria
Sezione “Manutenzione del verde”
I Comuni vincitori sono:
- Pineto (TE) della 2a categoria
- Cagliari della 4a categoria
Sezione “La città resiliente”
I Comuni vincitori sono:
- Olgiate Comasco (CO) per la 2a categoria
- Busto Arsizio (Va) per la 4a categoria
- Pisa per la 4a categoria
La Giuria ha conferito una segnalazione al Comune di:
- Imola (BO) per la 4a categoria
È stata assegnata una menzione speciale al Comune di:
- Lucca per la 4a categoria
Premio speciale “La Città per il Verde-weTree”
- La vincitrice è: Luigina Giordani dott.ssa agronoma, per il progetto “Recupero, rigenerazione urbana e valorizzazione del giardino storico monumentale G. Coletti” a San Severino Marche (MC)
Le categorie
- 1a categoria – Comuni fino a 5mila abitanti
- 2a categoria – Comuni da 5mila a 15mila abitanti
- 3a categoria – Comuni da 15mila a 50mila abitanti
- 4a categoria – Comuni oltre 50mila abitanti
- 5a categoria – Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica, Associazioni di volontariato che svolgono un servizio pubblico
- 6a categoria – comprende interventi di ampia portata realizzati da Soggetti privati, ma che contribuiscono a migliorare la dotazione di verde della città (solo per il Premio speciale “La Città Resiliente”).
La Rivista della Natura è Media partner del Premio.
Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.
riproduzione consentita con link a originale e citazione fonte: rivistanatura.com