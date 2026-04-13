condividi twitta WhatsApp
stai leggendo Da oggi al via la Paper Week
CARTA E CARTONE

Da oggi al via la Paper Week

Dal 13 al 19 aprile, la campagna nazionale di Comieco si animerà con circa 300 eventi gratuiti in tutta Italia

Da oggi al via la Paper Week
© minthu via pixabay.com

3 mesi fa

Prende il via oggi 13 aprile la VI edizione della Paper Week, la settimana nazionale che promuove Comieco con l’obiettivo di fare conoscere gli impianti e le imprese industriali della filiera del riciclo di carta e cartone e accendere i riflettori sulle buone abitudini.

La Paper Week si svolge in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia, RAI e TGR.

Paper Week

© Comieco

L’Italia si conferma tra i Paesi europei più virtuosi nella raccolta differenziata e nel riciclo di carta e cartone: ogni anno si raccolgono in media 3,7 milioni di tonnellate e più del 90% degli imballaggi viene effettivamente riciclato. Risultati di vertice, che però possono crescere ancora. A limitarne il pieno potenziale sono soprattutto alcuni errori di conferimento che continuano a verificarsi nella quotidianità.

«Possiamo contare su numeri eccellenti, ma non dobbiamo accontentarci: ancora oggi materiali non idonei finiscono nel contenitore della carta e del cartone. Per esempio, le scatole spesso non vengono piegate e alcuni imballaggi in carta vengono gettati in altri contenitori. Sono errori diffusi che riducono quantità e qualità della raccolta differenziata» spiega Roberto Di Molfetta, Direttore Generale di Comieco.

Un movimento che nasce dai territori

La Paper Week è supportata dalla campagna pubblicitaria “Non T’incartare”, dedicata proprio a migliorare il corretto conferimento di carta e cartone, ponendo l’attenzione sugli errori più frequenti e su come evitarli.

 

 

La rete di iniziative della Paper Week prende forma grazie a cittadini, associazioni, designer, artisti e scuole che ogni anno si attivano spontaneamente nelle proprie comunità, contribuendo a costruire, insieme alle iniziative curate da Comieco, il calendario della settimana.

Quest’anno sono circa 180 le attività (tutte gratuite) confermate:

  • laboratori in cui la carta si trasforma in maschere, scenografie o paesaggi tridimensionali;
  • corti cinematografici animati;
  • workshop in cui il cartone per bevande diventa matrice per la stampa d’arte;
  • iniziative inclusive che usano la carta come strumento di aggregazione;
  • flash mob di piazza con i libri protagonisti.

L’open day della filiera del riciclo di carta e cartone

Dal 14 al 17 aprile, nel cuore della Paper Week, torna RicicloAperto, l’iniziativa che permette a studenti e docenti di scoprire da vicino come funziona il ciclo del riciclo di carta e cartone. Oltre 100 impianti della filiera – impianti di gestione rifiuti, cartiere, cartotecniche e musei della carta – accoglieranno complessivamente circa 14.000 studenti da tutta Italia, mostrando ogni fase del percorso che trasforma la carta, restituendole nuova forma e vita attraverso il riciclo.

Parma, città simbolo dell’edizione 2026

Capitale dell’edizione 2026 è Parma, città simbolo della Food Valley italiana e del Made in Italy agroalimentare. Un territorio in cui eccellenze riconosciute nel mondo e imballaggi in carta e cartone sono profondamente legati: sono le confezioni, infatti, a custodire e raccontare questi prodotti, rendendoli identificabili, protetti e riconoscibili.

 

Consulta qui il calendario completo della Paper Week 2026.

 

Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.
Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.

© riproduzione riservata
riproduzione consentita con link a originale e citazione fonte: rivistanatura.com

Potrebbe interessarti:

La Rivista della Natura

© 2014 – 2026 Edinat - Edizioni di Natura - Milano · P.I./C.F. 02938530132