Equazioni, formule e incognite di una rappresentazione simbolica del cosmo: una raccolta di emozionanti scatti dell’universo conosciuto e la matematica che ne descrive la straordinaria bellezza. Un allestimento avvolgente con immagini di grande impatto e tanti contenuti interattivi, per inquadrare la stretta relazione tra l’universo e la matematica attraverso una serie di scatti che esaltano la bellezza della volta celeste.

Sono questi i principali contenuti al centro della mostra “Da Zero a Infinito”: un progetto di Istituto Nazionale di Astrofisica ed European Southern Observatory a cura di Stefano Sandrelli, Anna Wolter, Davide Coero Borga.

L’allestimento avverrà dal 31 marzo al 5 aprile nell’ambito della Settimana dell’Astronomia, la manifestazione giunta alla sesta edizione ideata e organizzata da Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), Associazione Euresis e INAF-Osservatorio Astronomico di Brera in collaborazione con il Comune di Milano e Acquario e Civica Stazione Idrobiologica di Milano.

La Settimana dell’Astronomia è ospitata per la prima volta nella città di Milano, presso l’Acquario Civico (viale Gadio 2), ricca di un programma di conferenze aperte alla cittadinanza e alle scuole secondarie di I e II grado, in compagnia di docenti ed esperti, oltre alla possibilità di ammirare il cielo stellato dall’Osservatorio Astronomico di Brera – sede di Merate (Lc). Una settimana di eventi diffusi per educare, appassionare e avvicinare giovani e non ai temi dell’universo, con un approccio semplice ed educativo.

A questo link il sito web dedicato alla Settimana dell’Astronomia

«La Settimana dell’Astronomia è un evento davvero unico e prezioso per conoscere alcuni degli aspetti più misteriosi e affascinanti dell’ambiente che ci circonda: quelli legati al cosmo» dichiara Fabrizio Piccarolo, Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

«Ormai sei anni fa, insieme alle Università e all’INAF, abbiamo immaginato una proposta che potesse trasmettere la conoscenza più avanzata del mondo della ricerca in un modo semplice e allo stesso tempo accattivante non solo per i giovani, ma anche per un pubblico più ampio: è nata così la Settimana dell’Astronomia. Uno speciale ringraziamento va alle Università: Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca e Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme all’Osservatorio Astronomico di Brera e all’Associazione Euresis. La nostra gratitudine a questi amici è per proseguire oggi questo progetto di educazione ambientale, che da quest’anno si arricchisce della collaborazione con il Comune di Milano e con l’Acquario Civico di Milano, che ospiterà la mostra e le conferenze. Per noi è un percorso di conoscenza entusiasmante e ci auguriamo che sempre più scuole, ragazzi e adulti possano farne parte» conclude il Direttore di FLA Piccarolo.

Il programma delle conferenze

Da zero a infinito – lunedì 31 marzo, ore 21

Anna Wolter – Ricercatrice INAF-Osservatorio Astronomico di Brera

Dalla celebre equazione di Einstein “E=mc2” alla formula di Drake, da Pitagora a Heisenberg, dall’energia di un fotone alla lunghezza di Planck. La matematica, proprio come l’astrofisica, ha due volti: se da un lato costituisce un insieme di conoscenze a sé stanti, dall’altro è la sola lingua con la quale possiamo descrivere l’oceano di stelle in cui siamo immersi. Una grande equazione è capace di sorprendere. Non contiene null’altro che l’essenziale. Parla in modo semplice e allo stesso tempo potente. Una formula ci dice qualcosa che prima non sapevamo ma che, se abbiamo pazienza, finiremo per osservare. Come le stelle cadenti. Come le onde gravitazionali. Tutti temi al centro della conferenza a cura di Anna Wolter, Ricercatrice all’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, in programma lunedì 31 marzo all’Acquario Civico di Milano.

La matematica della luce primordiale – martedì 1° aprile, ore 21

Marco Bersanelli – Professore Università degli Studi di Milano

Com’era fatto l’universo iniziale? Si trattava di un miscuglio caotico e totalmente indecifrabile, oppure presentava una fisionomia a noi in qualche modo accessibile? Scopriremo come la matematica ci offre un linguaggio capace di descrivere leggi fisiche che danno forma all’universo attraverso tutta la sua storia, fin dai primi momenti. Questi i contenuti al centro conferenza di Marco Bersanelli, martedì 1° aprile all’Acquario Civico di Milano.

Scoperta e rischio: l’avventura di Edwin Hubble – giovedì 3 aprile ore 10

(Conferenza riservata alle scuole secondarie di I e II grado)

Davide Maino – Professore Università degli Studi di Milano

La scoperta da parte di Edwin Hubble dell’espansione dell’universo è uno dei tre pilastri osservativi a supporto della teoria del Big Bang. Durante la conferenza dedicata esclusivamente alle scuole secondarie di I e II grado, Maino fornirà una panoramica del contesto storico e fisico un cui viveva e lavorava Hubble per provare a capire la portata di questa scoperta, cosa ha voluto dire per la cosmologia del tempo e cosa dice a noi oggi.

Le osservazioni del cielo

Infine, la Settimana dell’Astronomia offre la possibilità di osservare il cielo dalla Cupola Ruths dell’Osservatorio Astronomico di Brera – sede di Merate.

Gli appuntamenti sono in programma:

giovedì 3 e venerdì 4 aprile alle 20, presso Via E. Bianchi 46, Merate (LC).



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