Dalle arance dello storico Carnevale di Ivrea un compost di qualità per nutrire il suolo

Le arance hanno colorato le piazze di Ivrea durante lo Storico Carnevale. Sono il simbolo di una delle manifestazioni storico-popolari più conosciute e identitarie d’Italia e ora tornano a essere protagoniste in una nuova forma: quella di compost di qualità destinato a nutrire il suolo e generare nuova vita.

Il progetto di economia circolare che ha permesso il loro riutilizzo come compost è frutto della collaborazione tra Città di Ivrea, Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, Società Canavesana Servizi, Gruppo Iren e Comieco.

Un ciclo virtuoso di recupero

È pronto per essere utilizzato l’ammendante ottenuto dal recupero delle arance utilizzate durante l’edizione 2026 dello Storico Carnevale di Ivrea. Un’iniziativa che trasforma in modo tangibile un materiale destinato a diventare rifiuto in una nuova risorsa per il territorio chiudendo, idealmente e concretamente, il ciclo della Festa attraverso un percorso virtuoso di recupero, valorizzazione e restituzione.

Il viaggio, in realtà, è iniziato ben prima della battaglia, con il Protocollo di Intesa “Arance Frigie” tra la Prefettura di Torino e il Comune di Ivrea, per condividere un percorso di legalità e rispetto delle regole nel contesto della fornitura delle arance che, a migliaia di tonnellate, giungono dai territori di produzione per la battaglia dello storico Carnevale di Ivrea.

Il Sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, sottolinea l’importanza del Protocollo “Arance Frigie”: «Grazie alla collaborazione tra amministrazione e associazioni degli Aranceri, abbiamo introdotto requisiti rigorosi per i fornitori di agrumi: autocertificazione antimafia, Durc valido, bilanci degli ultimi tre anni, visura camerale e il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Insieme a Libera Piemonte e alla fondazione Benvenuti in Italia, che ringrazio per il fondamentale ruolo di raccordo, raccogliamo questa documentazione per trasmetterla alla Prefettura per le verifiche. In caso di irregolarità, le squadre dovranno cambiare produttore. Ivrea conferma così il proprio impegno nella promozione della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale, valori che da sempre accompagnano lo Storico Carnevale e l’identità della nostra comunità».

Il percorso delle arance dopo la Battaglia

La Società Canavesana Servizi si occupa della pulizia di strade e piazze e conferisce le arance utilizzate in Battaglia agli impianti di trattamento della frazione organica, in cui vengono miscelate alla quota di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (scarti di cucina, sfalci d’erba e potature, residui vegetali), iniziando così il processo di trasformazione.

«Il compost è un fertilizzante naturale, spiega il Direttore di Società Canavesana Servizi Andrea Grigolon, ottenuto dalla decomposizione di scarti organici. Permette di nutrire le piante, migliorare la struttura del terreno, aumentare la capacità di trattenere l’acqua e ridurre i rifiuti domestici. È un elemento chiave nell’agricoltura e nel giardinaggio sostenibile, fornendo un importante contributo nel migliorare la struttura e il nutrimento del suolo da un lato, e fornendo un apporto fondamentale al riciclo dei rifiuti organici e alla riduzione dell’impiego di fertilizzanti chimici in natura. Il suo utilizzo è molteplice, dall’agricoltura, al florovivaismo, alla manutenzione del verde, alla cura degli orti domestici. E non solo. Dal rifiuto organico, e quindi anche dalle arance del Carnevale, si ricava biogas che viene immesso direttamente in rete per il consumo, un perfetto esempio di economia circolare».

Distribuzione gratuita del compost

Quest’anno il processo circolare diventa ancora più visibile e tangibile per i cittadini attraverso una restituzione concreta del materiale ottenuto che verrà distribuito gratuitamente in modalità self-service per dare l’opportunità a tutti di poter beneficiare dei risultati della Battaglia.

Nel corso di vari appuntamenti verrà, infatti, allestito uno stand in appositi spazi dedicati in cui chiunque lo desideri potrà utilizzare i sacchetti messi a disposizione dai partner del progetto e riempirli in autonomia con il supporto e l’aiuto degli esperti presenti che forniranno anche tutte le informazioni utili per il corretto utilizzo del compost.



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