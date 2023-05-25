Il Contest fotografico MiaFotoBio è organizzato da Fondazione Lombardia Ambiente (FLA) e dalla casa editrice Edinat, con la collaborazione di Area Parchi. L’iniziativa è nata con lo scopo di sensibilizzare e avvicinare alla Natura i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado di Lombardia.

La biodiversità è la straordinaria varietà di forme di vita presenti sul nostro Pianeta. È una ricchezza da scoprire, tutelare e imparare ad ammirare, perché è proprio grazie agli oltre 10 milioni di specie viventi sulla Terra, e alle loro complesse e delicate relazioni che dipende l’esistenza della nostra stessa specie. Il Contest MiaFotoBio per i ragazzi ha rappresentato un’occasione unica per entrare nella Natura come osservatori attenti e sensibili, catturando istanti speciali dell’ambiente che li circonda.

Perché è questo ciò che accade anche nei grandi concorsi: i fotografi scoprono e scattano immagini di situazioni particolari, che quanto più sono irripetibili e rare, tanto più verranno apprezzate da chi le osserverà. E proprio qui stava la difficoltà, suscitare un’emozione attraverso soggetti comuni, apparentemente banali, che tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi. Un’impresa apparentemente difficile che i ragazzi hanno portato a termine con successo.

Così, dopo un iniziale avviamento lento sono pervenute in redazione decine e decine di immagini suddivise nelle due categorie:

Animali

Paesaggi e Mondo vegetale.

Il vincitore assoluto e i primi 3 classificati di ciascuna categoria, oltre all’Attestato di MiaFotoBio, si sono meritati l’abbonamento gratuito per un anno a La Rivista della Natura.

Inoltre, il vincitore assoluto, unitamente alla sua (fortunata!) classe, avrà diritto a un’esclusiva lezione di fotografia in un sito naturale, accompagnato da Francesco Tomasinelli, Presidente di Giuria del Contest, nonché foto-giornalista e inviato speciale della Rivista della Natura in tutto il mondo.

Vincitore Assoluto

Stefania Pedico – IIS Falcone Righi – Corsico (foto in alto)

Categoria Animali

1° classificato:

Davide Rosa – IIS Andrea Ponti – Gallarate (Va)

2° classificato:

Luca Caffini – IIS Vilfredo Pareto – Milano

3° classificato:

Giacomo Pegorin – Liceo Sacro Cuore – Gallarate (Va)

Categoria Paesaggi Naturali e Mondo vegetale

1° classificato:

Alice Brognoli – Liceo Marie Curie – Tradate (Va)

2° classificato:

Davide Rosa – IIS Andrea Ponti – Gallarate (Va)

3° classificato:

Gaia Ciucci – IIS Vilfredo Pareto – Milano



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