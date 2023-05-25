Il Contest fotografico MiaFotoBio è organizzato da Fondazione Lombardia Ambiente (FLA) e dalla casa editrice Edinat, con la collaborazione di Area Parchi. L’iniziativa è nata con lo scopo di sensibilizzare e avvicinare alla Natura i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado di Lombardia.
La biodiversità è la straordinaria varietà di forme di vita presenti sul nostro Pianeta. È una ricchezza da scoprire, tutelare e imparare ad ammirare, perché è proprio grazie agli oltre 10 milioni di specie viventi sulla Terra, e alle loro complesse e delicate relazioni che dipende l’esistenza della nostra stessa specie. Il Contest MiaFotoBio per i ragazzi ha rappresentato un’occasione unica per entrare nella Natura come osservatori attenti e sensibili, catturando istanti speciali dell’ambiente che li circonda.
Perché è questo ciò che accade anche nei grandi concorsi: i fotografi scoprono e scattano immagini di situazioni particolari, che quanto più sono irripetibili e rare, tanto più verranno apprezzate da chi le osserverà. E proprio qui stava la difficoltà, suscitare un’emozione attraverso soggetti comuni, apparentemente banali, che tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi. Un’impresa apparentemente difficile che i ragazzi hanno portato a termine con successo.
Così, dopo un iniziale avviamento lento sono pervenute in redazione decine e decine di immagini suddivise nelle due categorie:
- Animali
- Paesaggi e Mondo vegetale.
Il vincitore assoluto e i primi 3 classificati di ciascuna categoria, oltre all’Attestato di MiaFotoBio, si sono meritati l’abbonamento gratuito per un anno a La Rivista della Natura.
Inoltre, il vincitore assoluto, unitamente alla sua (fortunata!) classe, avrà diritto a un’esclusiva lezione di fotografia in un sito naturale, accompagnato da Francesco Tomasinelli, Presidente di Giuria del Contest, nonché foto-giornalista e inviato speciale della Rivista della Natura in tutto il mondo.
Vincitore Assoluto
Stefania Pedico – IIS Falcone Righi – Corsico (foto in alto)
Categoria Animali
1° classificato:
Davide Rosa – IIS Andrea Ponti – Gallarate (Va)
2° classificato:
Luca Caffini – IIS Vilfredo Pareto – Milano
3° classificato:
Giacomo Pegorin – Liceo Sacro Cuore – Gallarate (Va)
Categoria Paesaggi Naturali e Mondo vegetale
1° classificato:
Alice Brognoli – Liceo Marie Curie – Tradate (Va)
2° classificato:
Davide Rosa – IIS Andrea Ponti – Gallarate (Va)
3° classificato:
Gaia Ciucci – IIS Vilfredo Pareto – Milano
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