Essere felici si può

Anche tu puoi diventare l’artefice della tua vita e non un semplice osservatore. Puoi imparare a decidere come reagire alle circostanze negative e selezionare emozioni che ti rendono più felice anche quando qualcosa va storto. Puoi concentrare la tua energia non su distrazioni banali, ma sui pilastri fondamentali della felicità, che portano una soddisfazione e un significato duraturi.

Sembra che cercare la felicità a volte sia come cercare qualcosa che non esiste. Possiamo cogliere un barlume dell’effetto che può avere quando la inseguiamo, ma non durerà. Le persone ne parlano, e alcuni affermano di possederla, ma coloro che secondo la società dovrebbero essere in tutto e per tutto felici spesso finiscono sui giornali per problemi economici, scandali privati e disastri familiari.

Se il segreto della felicità eterna esistesse, a questo punto l’avremmo trovato, ma nonostante tutto il nostro ingegno non padroneggiamo ancora l’arte di ottenere e conservare l’unica cosa che vogliamo davvero.

Basandosi sulle più recenti scoperte scientifiche, sulla loro esperienza nel convertire le idee in azioni e condividendo le storie toccanti di persone comuni che, nonostante ostacoli e difficoltà, riescono a vivere con gioia, Arthur Brooks, studioso della felicità, e Oprah Winfrey, icona della crescita personale, ci mostrano che la scienza della felicità esiste, ma richiede tempo e fatica. Ci spiegano perché la felicità non è una destinazione ma una direzione, e ci propongono una serie di pratiche concrete per costruirla attraverso quattro pilastri: famiglia, amicizia, lavoro e fede. Senza dimenticare il mattoncino più importante di tutti: l’amore.

Grazie agli strumenti di gestione emotiva, che Brooks e Winfrey descrivono con esempi molto efficaci, anziché limitarci a sperare che le circostanze esterne a noi migliorino, potremo prendere in mano il nostro presente e il nostro futuro. La felicità non è un dono riservato a pochi, è una capacità che tutti possiamo sviluppare. Per essere più felici, abbiamo già tutto quello che serve: dentro di noi, in ogni momento, in questo momento. Scegli la vita che vuoi è un libro illuminante, per chiunque voglia trasformare la propria esistenza con consapevolezza e coraggio.

“Scegli la vita che vuoi – L’arte e la scienza di essere più felici”

di Oprah Winfrey e Arthur C. Brooks

Traduzione a cura di Teresa Albanese

264 pagine, 22 Euro

Aboca Edizioni



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