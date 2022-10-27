Giovani lasche nate nel Parco del Ticino ripopolano il Vipacco in Slovenia

L’Istituto di Ricerca sulla Pesca della Slovenia, in collaborazione con il Parco Lombardo della Valle del Ticino e le associazioni di pesca locali, sta portando a proficua conclusione un progetto europeo LIFE for LASCA, che cerca di prevenire l’estinzione della lasca (Protochondrostoma genei) del Sud Europa.

Il progetto prevede l’allevamento delle lasche in cattività e la reintroduzione in natura degli esemplari negli affluenti del fiume Vipacco, l’unico sito Natura 2000 per questa specie in Slovenia.

Ventimila giovani lasche, nate nell’incubatoio del Parco Lombardo della Valle del Ticino sono state trasferite da qualche giorno in Slovenia. Quella di quest’anno è stata l’ultima produzione di lasche effettuata nell’ambito del progetto, che si concluderà il 31 dicembre prossimo.

Specie caratteristica dei fiumi padani

La lasca è una specie gregaria che predilige acque chiare e mosse. non ha valore commerciale, ma una grande importanza per la biodiversità.

Il Parco vanta anni di esperienza nell’allevamento di questo Ciprinide endemico del distretto padano veneto e della Slovenia, quindi specie caratteristica dei nostri ambienti fluviali padani.

Alcune fasi dell’attività di allevamento sono state condotte in collaborazione con i tecnici dell’incubatoio ittico di Abbiategrasso, di proprietà di Regione Lombardia.

Il Parco continuerà ad allevare questa specie per ripopolare luoghi idonei lungo il Ticino anche dopo la conclusione del progetto.

La lasca è quasi del tutto scomparsa lungo il medio e basso corso del Po e in Slovenia, soprattutto a causa delle interazioni con specie ittiche introdotte, ed è oggi classificata dall’IUCN come specie in pericolo di estinzione.

«È sempre motivo di orgoglio per il Parco vedere la conclusione di un progetto LIFE condotto egregiamente e veder nascere ogni anno nel nostro incubatoio esemplari di specie ittiche a rischio di estinzione. Anche le lasche rientrano nel novero di quelle specie poco note, ma di alto valore conservazionistico per i nostri fiumi» afferma il consigliere delegato del Parco del Ticino, Francesca Monno.