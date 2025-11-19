Grande mostra sul giardinaggio a Parigi

Parigi è attraente e ricca di opportunità in ogni stagione ma oggi, e fino al 12 luglio 2026, se ne aggiunge una un po’ particolare, adatta soprattutto per gli amanti del giardinaggio e del verde.

Si tratta del “Gardening exhbition” un’originale mostra che si svolge alla Città della Scienza e dell’Industria, un nuovo tipo moderno di Museo presso il rinnovato quartiere de La Villette, nella parte nord della capitale francese.

La mostra, che unisce materiali semplici a tecnologie evolute, soddisfa la curiosità e il grande amore che hanno i francesi per il giardinaggio e l’orticoltura ed è divisa il sei sessioni principali, ognuna delle quali declina uno specifico tema funzionale:

L’orto (l’utilità) Il giardino fiorito (l’estetica) Il giardino comunitario (la socialità) Il giardino terapeutico (la cura) Il giardino spontaneo (la natura) Il giardino adattabile (la resilienza agli stress ambientali).

I testi sono semplici e ben illustrati, anche con creative soluzioni interattive, facilmente comprensibili anche dai più giovani. Per ogni sessione vi sono esempi concreti di giardini realizzati in diverse parti del mondo.

Una passeggiata sensoriale attiva

Gardening cerca di rispondere alla domanda su cosa significhi “giardinaggio” nel XXI secolo. Quali informazioni scientifiche si celano dietro le conoscenze empiriche e gli esperimenti dei giardinieri, quali i rapporti con la scienza, l’ambiente e le numerose sfide sociali che legano in particolare la conservazione della natura, i cambiamenti climatici e la vita dell’uomo soprattutto nelle città?

In tal senso anche la figura del giardiniere è in continua e grande evoluzione; da contadino prestato inizialmente alla cura di ambienti più ridotti e circoscritti (giardini, orti, cortili e spazi interni di monasteri e case nobiliari) è ormai diventato a tutti gli effetti una figura di mediatore scientifico e culturale, in grado di valorizzare anche in modo tematico gli spazi a lui affidati ma soprattutto di interpretare sempre con nuovi linguaggi ed idee il mondo vegetale sia in relazione all’utenza umana che fruirà di quegli orti e giardini, ma soprattutto facendo occasione concreta e vero strumento di resilienza nei confronti delle grandi sfide climatiche e sociali che stiamo affrontando nel XXI secolo.

La visita al Museo può esser completata da altre due importanti esposizioni permanenti che in qualche modo presentano interessanti collegamenti con quella del giardinaggio: una sull’emergenza climatica e un’altra che fa il punto sulle esplorazioni spaziali, con la possibilità di entrare fisicamente in un modulo della stazione spaziale internazionale.

Un modo alternativo e istruttivo per visitare Parigi, magari con la famiglia, anche solo per un weekend.



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