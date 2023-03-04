I Paesi dove costa di più mangiare sano

La FAO ha condotto un’analisi approfondita su quante persone possono effettivamente permettersi una dieta sana, che offra una varietà di alimenti ricchi di sostanze nutritive, in linea con le indicazioni dietetiche.

Il portale di dati FAOSTAT della FAO ha pubblicato gli indicatori globali sui prezzi alimentari Paese per Paese, che mostrano il costo per gruppo di alimenti sani in riferimento agli alimenti disponibili a livello locale a basso costo, nelle porzioni raccomandate, appartenenti a sei gruppi alimentari (alimenti di base, verdura, frutta, alimenti di origine animale, legumi, noci e semi, oli e grassi).

I risultati mostrano che l’America Latina e i Caraibi hanno il costo più alto per una dieta sana rispetto ad altre regioni.

I dati servono a ricordare che, anche se il mondo ha fatto progressi nel fornire cibo sufficiente a sfamare quasi tutta la popolazione mondiale, la strada da percorrere per nutrire in modo sostenibile tutte le persone, ovunque, è ancora lunga.

Gli indicatori sviluppati dalla FAO, con il contributo determinante dei ricercatori della Tufts University e della Banca Mondiale mostrano, per esempio, la classifica del costo più alto per una dieta sana:

America Latina e Caraibi = 3,89 dollari a persona al giorno Asia = 3,72 dollari Africa = 3,46 dollari Nord America ed Europa = 3,19 dollari Oceania = 3,07 dollari.

La serie di indicatori è disponibile a tutti sull’hub dati della FAO: FAOSTAT è la più grande piattaforma mondiale di dati sull’alimentazione e l’agricoltura, con circa 20.000 indicatori che coprono più di 245 Paesi e territori.

Questi nuovi potenti parametri di riferimento per monitorare i progressi globali verso una dieta sana e accessibile a tutti saranno regolarmente aggiornati dalla FAO.

«Porre fine alla fame, all’insicurezza alimentare e alla malnutrizione in tutte le sue forme (compresa la denutrizione, le carenze di micronutrienti, il sovrappeso e l’obesità) non significa solo assicurarsi cibo sufficiente per sopravvivere: ciò che le persone mangiano deve essere anche nutriente» ha dichiarato David Laborde, Direttore della Divisione Economia Agroalimentare della FAO.

«Tracciare il costo e l’accessibilità economica di diete sane è un passo avanti verso il riconoscimento della necessità di nutrire e non solo di sfamare il mondo» ha dichiarato Lynnette Neufeld, Direttore della FAO per gli Alimenti e la Nutrizione.



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