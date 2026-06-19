Avete fotografato una tempesta straordinaria? Un arcobaleno irripetibile? Un ammasso di nuvole dalla forma stranissima? Sono aperte le iscrizioni per il concorso di fotografia meteorologica più amato al mondo. Fino al 20 agosto fotografi professionisti e dilettanti possono inviare i loro scatti di cieli, nubi e tempeste alla Royal Meteorological Society (RMetS): in palio premi in denaro e una sicura voce prestigiosa nel loro curriculum.

Giunto ormai all’undicesimo anno, il “Weather Photographer of the Year” invita i fotografi di tutto il mondo a inviare immagini suggestive che catturino la potenza, la bellezza e l’impatto del tempo atmosferico. Il concorso, che da sempre è a partecipazione gratuita, celebra la fotografia d’eccellenza che mette in luce sia gli eventi meteorologici spettacolari sia la crescente influenza dei cambiamenti climatici.

Proprio il legame con l’attualità è uno degli aspetti più interessanti del concorso.

«Il Weather Photographer of the Year continua a mostrare i modi straordinari in cui il tempo plasma il nostro mondo, dai momenti di bellezza naturale agli eventi di grande impatto» ha dichiarato Liz Bentley, amministratore delegato della RMetS, che è la principale autorità indipendente in materia di meteo e clima.

«Con il cambiamento climatico, queste immagini svolgono un ruolo sempre più importante nell’aiutare le persone a comprendere e a confrontarsi con la scienza che sta dietro al tempo e al clima».

Le categorie del 2026

Fotografo meteorologico dell’anno – assegnato all’immagine più suggestiva di un fenomeno meteorologico in atto (premio di 1.500 Sterline).

– assegnato all’immagine più suggestiva di un fenomeno meteorologico in atto (premio di 1.500 Sterline). Fotografo meteorologico “mobile” dell’anno – dedicato alle migliori immagini scattate con uno smartphone o un tablet (premio di 500 Sterline).

– dedicato alle migliori immagini scattate con uno smartphone o un tablet (premio di 500 Sterline). Premio per il clima – dedicato alla fotografia in grado di raccontare una storia avvincente sul cambiamento climatico (premio di 500 Sterline).

Per ogni categoria i fotografi potranno inviare fino a un massimo di 5 immagini. Tra i giurati ci saranno meteorologi, fotografi e photoeditor; l’annuncio della rosa dei finalisti avverrà il 22 ottobre 2026, mentre l’annuncio dei vincitori il 17 novembre 2026. Ci sarà anche un premio del pubblico: alcune immagini saranno sottoposte alla votazione tra il 22 ottobre e il 5 novembre.

Informazioni e moduli per l’iscrizione

Tutte le informazioni qui

Le date:

Iscrizioni aperte dall’11 giugno al 20 agosto

Riunione della Giuria dal 28 agosto al 30 settembre

Annuncio finalisti per il voto pubblico il 22 ottobre

Votazione pubblica dal 22 ottobre al 5 novembre

Annuncio dei vincitori il 17 novembre



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