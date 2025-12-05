Incontri con i grandi fotografi

Tornano gli eventi collaterali gratuiti alla mostra del Wildlife Photographer of the Year – il concorso indetto dal Natural History Museum di Londra – in corso a Milano al Museo della Permanente, in via Filippo Turati 34 fino al 25 gennaio 2026.

Compresi nel biglietto di ingresso alla mostra, si svolgeranno alcuni incontri con fotografi naturalisti e divulgatori scientifici di altissimo livello, pronti a condividere esperienze, storie e segreti del loro lavoro.

Chele e corazze: i segreti dei crostacei

Il primo appuntamento, sabato13 dicembre alle ore 21, è con il giornalista e fotografo Francesco Tomasinelli, ospite regolare della trasmissione GEO di RaiTre, che racconterà di “Chele e corazze: i segreti dei crostacei”.

Un viaggio alla scoperta di un esercito multicolore, al confine tra il mondo emerso e quello sommerso.

Armati di zampe, antenne e chele dalle capacità straordinarie, i crostacei hanno colonizzato ogni ambiente marino: dalla zona di marea alle profondità oceaniche. Questo gruppo, nato oltre 500 milioni di anni fa, ha tenuto testa ai pesci inventandosi nuovi stili di vita. Oggi i crostacei rappresentano circa un quinto della biodiversità marina, con decine di migliaia di specie: dalle minuscole forme che vivono in simbiosi con altri organismi, ai predatori micidiali come i gamberi mantide, fino ai “gamberi pistola” che cacciano generando onde d’urto. Ma il mare, forse, gli andava un po’ stretto: così molte specie hanno colonizzato la terraferma, con granchi che vivono nelle piante carnivore e paguri si arrampicano sulle palme alla ricerca delle noci di cocco.

Gli incontri proseguiranno anche a gennaio

Sabato 10 gennaio alle ore 21 – con Luca Eberle “Dai tropici al Mediterraneo: storie di natura e conservazione”

“Dai tropici al Mediterraneo: storie di natura e conservazione” Sabato 17 gennaio alle ore 21 – con Marco Colombo “Il cuore pulsante delle Alpi”

“Il cuore pulsante delle Alpi” Sabato 24 gennaio alle ore 21 – con Pietro Formis ed Emilio Mancuso documentario “Marine Animal forest”

La 61a edizione del Wildlife Photographer of the Year

Ognuna delle 100 foto esposte ha una storia eccezionale che si può leggere nelle didascalie, arricchite dalle emozioni dell’autore durante la realizzazione dello scatto, i dati tecnici, le informazioni scientifiche sulle specie ritratte e citazioni dei fotografi e della giuria.

Presentiamo qui una galleria di alcune delle fotografie premiate al concorso indetto dal Natural History Museum di Londra.



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