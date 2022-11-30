La Giornata internazionale del ghepardo

Il 4 dicembre a Bussolengo (VR) si celebrerà la Giornata internazionale dedicata al ghepardo, un evento esclusivo e in presenza, dedicato all’animale più veloce della Terra. La specie iconica, nell’ultimo secolo, ha subito un declino del 90% nel suo areale naturale e storico. Ed è così che il ghepardo (Acinonyx jubatus) è stato recentemente classificato “vulnerabile” (2021) nella Lista Rossa IUCN delle specie minacciate.

I più recenti studi attestano una presenza inferiore ai 7.100 di esemplari liberi in natura.

Il mercato illegale, il conflitto uomo/fauna selvatica e la perdita dei territori naturali sono alcuni degli argomenti trattati durante l’evento aperto a tutti gli appassionati e a coloro che vogliano approfondire l’argomento.

Un appuntamento che vede protagonista il Cheetah Conservation Fund Italia, associazione partner della Fondazione riconosciuta a livello globale, in collaborazione con il Parco Natura Viva, l’Associazione ARCA e lo Scatolificio del Garda, che nel corso di questa giornata speciale daranno voce al ghepardo per permettergli di continuare a correre veloce e libero nelle savane.

Dalle ore 10,30 di domenica 4 dicembre, presso lo Scatolificio del Garda, impareremo a conoscerlo attraverso le sue particolari caratteristiche grazie alla relazione del dott. Maurizio Ritorto, Vicepresidente del CCF Italia.

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La Presidente del CCF Italia, Betty von Hoenning, presenterà i progetti di studio, conservazione e salvaguardia a livello globale, parlerà del Centro di Recupero del CCF in Somaliland, unico di questo genere nel Corno d’Africa dove, in collaborazione con il Governo dello Stato indipendente, si lotta quotidianamente contro il traffico illecito di cuccioli di ghepardo. Sarà illustrato lo stato di avanzamento dei lavori della nuova struttura nascente di Geed-Deeble che si estenderà su più di 800 ettari.

La Tecnica Veterinaria Alessia Uboldi racconterà la sua esperienza diretta sul campo come volontaria presso il centro di Hargheisa.

Il Direttore Scientifico del Parco Natura Viva e Presidente della Fondazione ARCA, Cesare Avesani Zaborra, presenterà i progetti del Parco e della Fondazione ARCA.

Inoltre, verranno presentati i ghepardi ospiti del Parco e della cui gestione parlerà la dott.ssa Caterina Spiezio, Responsabile settore ricerca e benessere animale del Parco Natura Viva.

Altra occasione imperdibile di questa giornata, la premiazione del Concorso Nazionale di disegno grafico e digitale, DRAWINGFORCHEETAH, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica ed dal Governo della Namibia, lanciato all’inizio dell’anno scolastico 2021 e conclusosi a giugno 2022, e che vede protagonisti 8 Istituti di Grafica e Licei Artistici selezionati sul territorio nazionale ai quali è stato chiesto uno studio approfondito sull’importanza dei predatori in natura, e successivamente la realizzazione di opere raffiguranti il ghepardo, per mostrarne la singolare bellezza unita alla fragilità.

La Giuria, composta da personalità della cultura, della scienza, dell’arte e della fotografia ha individuato e premiato tre vincitori delle 147 opere consegnate, cui verranno assegnati, oltre al diploma, dei premi per esprimere la nostra gratitudine verso il lavoro svolto.