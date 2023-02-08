Lettera aperta sul futuro delle aree protette in Lombardia

Fin dalla sua nascita, Rivistanatura.com è vicina ai Parchi di Lombardia, ne promuove lo sviluppo comunicandone le iniziative e appoggiandone le richieste. Si tratta di un sistema complesso, che comprende 24 Parchi regionali, 67 Riserve naturali regionali, 33 Monumenti naturali e ben 242 siti di Rete Natura 2000, oltre ai 105 Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS).

La gestione di questo patrimonio naturale richiede, oltre all’impegno dei Parchi, un adeguato “sostegno” normativo e autonomia di governance.

In vista delle elezioni amministrative per la Regione Lombardia che si terranno i prossimi 12 e 13 febbraio, il coordinamento dei Parchi Regionali lombardi ha inviato una lettera aperta (scarica qui il documento) a tutti i rappresentanti delle forze politiche che partecipano alle elezioni del rinnovo del Consiglio Regionale per chiedere di sostenere gli aspetti programmatici fondamentali, nell’interesse delle politiche regionali di gestione ambientale e in senso più ampio del territorio.

«Ciò su cui vorremmo portare l’attenzione è il ruolo che i Parchi svolgono e le molteplici interazioni che in questi anni hanno saputo attivare, proprio in forza delle complessità del territorio che gestiscono e delle diverse criticità ed opportunità che i diversi territori presentano» commenta Marzio Marzorati, coordinatore di Federparchi Lombardia.

«Con questa lettera aperta invitiamo i candidati delle forze politiche a una maggiore considerazione dei Parchi come soggetti attivi che producono valore per mantenerlo sul territorio» aggiunge Cristina Chiappa, vice coordinatrice di Federparchi Lombardia.



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