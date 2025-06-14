MiaFotoBio: lo sguardo dei ragazzi sulla biodiversità

Si è conclusa la terza edizione di MiaFotoBio – La natura attraverso il mio obiettivo, il contest fotografico promosso dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) e dalla casa editrice Edinat, pensato per stimolare le giovani generazioni a osservare e raccontare la natura attraverso lo sguardo della fotografia.

Un’occasione per soffermarsi e cogliere ciò che spesso passa inosservato: un dettaglio, un comportamento animale, una forma vegetale, il gesto fugace che ci ricorda di far parte di un sistema vitale complesso, fragile, e straordinario.

Un successo crescente

Rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado della Lombardia, il concorso cresce. Cresce nel numero di scuole partecipanti, nella qualità degli scatti inviati, nella capacità – sempre più matura – di raccontare la biodiversità. Le immagini giunte alla redazione hanno saputo restituire la natura urbana, quella delle campagne, dei monti, e in qualche caso anche di luoghi scoperti durante viaggi all’estero. Un mosaico eterogeneo, vivo, che parla di sensibilità in formazione.

Sei mesi di tempo per scattare

Le iscrizioni si erano aperte lo scorso ottobre durante le giornate della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale, in piazza Città di Lombardia a Milano: un appuntamento ormai consolidato, organizzato dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con la Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia e ARPA Lombardia.

L’edizione 2024–2025 ha confermato il valore dell’iniziativa anche nella risposta delle scuole, con nuovi istituti che si sono affiancati a quelli già coinvolti negli anni precedenti. Gli studenti hanno avuto tempo fino al 28 aprile per caricare i propri scatti sulla piattaforma dedicata al contest.

Il verdetto della giuria

La giuria si è riunita ai primi di maggio per decretare i vincitori. Due le categorie in gara:

“Animali”

“Paesaggi e mondo vegetale”.

A presiederla, il naturalista e fotoreporter Francesco Tomasinelli, collaboratore e inviato de La Rivista della Natura, affiancato da Riccardo Falco – naturalista, fotografo, e responsabile dell’Area ricerca territoriale e dell’Area educazione ambientale della Fondazione Lombardia per l’Ambiente – e dal direttore de La Rivista della Natura, Pietro Greppi.

Chi ha vinto

Il vincitore assoluto di questa edizione è Mario Renzelli, del liceo Gastel di Milano. Il suo scatto, un bell’affaccio sulle Dolomiti in val Gardena, ha convinto all’unanimità: per la forza evocativa dell’immagine, per la capacità di sintesi e per la consapevolezza che trasmette. Come premio, Mario e la sua classe parteciperanno a un’escursione foto-naturalistica guidata da Francesco Tomasinelli in un’area protetta della Lombardia.

Oltre all’immagine vincitrice, presentiamo i primi tre classificati di ciascuna categoria, insieme a tre fotografie che la giuria ha voluto segnalare con una menzione speciale.

A tutti i vincitori viene offerto un abbonamento annuale gratuito a La Rivista della Natura.

L’esposizione delle foto vincitrici e il lancio della 4a Edizione di MiaFotoBio

Anche quest’anno, tutte le fotografie partecipanti verranno esposte in uno stand dedicato durante la prossima edizione della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale, in programma a ottobre 2025 in piazza Città di Lombardia, in occasione del lancio della quarta edizione del contest.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito: rivistanatura.com



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