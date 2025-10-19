Oltre 160 escursioni gratuite in tutta Italia con Cammina Natura 2025

Ritorna “Cammina Natura”, l’iniziativa giunta alla 7° edizione e organizzata in occasione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. A oggi sono già in programma 160 escursioni in tutta Italia, e altre se ne aggiungeranno. In 5 Regioni sono previste anche visite ai beni confiscati alle mafie.

Nei due giorni di “Cammina Natura” si effettueranno visite ed escursioni guidate, totalmente gratuite, in tutta Italia. L’iniziativa promossa da AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche vuole valorizzare la natura e la sua biodiversità, l’economia circolare e il turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali.

Le escursioni previste spaziano dal mare alla montagna, dai boschi certificati ai Parchi e alle aree protette.

Sono accessibili a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi, basta andare online sul sito di AIGAE per trovare tutte le informazioni utili e i dettagli:

www.aigae.org/camminanatura

È già possibile iscriversi

In ogni Regione, le escursioni sono in aggiornamento continuo. Dalle sorgenti del Morla vicino Bergamo fino alla Riserva Naturale Orientata di Vendicari in Sicilia, passando per i Monti Sibillini del centro Italia, alla scoperta di paesaggi insoliti e luoghi minori che rappresentano la ricchezza del Belpaese.

L’edizione 2025 con la collaborazione di LIBERA contro le Mafie prevede inoltre almeno 5 escursioni speciali in visita dei beni confiscati alle mafie: il 25 ottobre l’appuntamento è in Toscana, Calabria, Basilicata e Puglia, mentre il 26 ottobre in Emilia-Romagna.

«L’edizione 2025 si arricchisce di percorsi realizzati in collaborazione con LIBERA perché siamo convinti che legalità, economia circolare e turismo responsabile siano collegati fra loro e il nostro ruolo di guide sia fondamentale per far conoscere questa relazione» dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE.



Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter. Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.