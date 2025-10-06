Il Parco Adda Nord è un’area protetta, inclusa tra Lecco e Truccazzano lungo il fiume Adda, i cui valori propriamente paesaggistici la inseriscono tra le più significative e peculiari della regione.

Basti dire che il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Adda Nord individua ben cinque visuali sensibili di particolare valore: il Belvedere del Barro; la veduta di Lecco dalla sponda di Malgrate; le tre vedute della valle dell’Adda dai tre principali ponti che attraversano il fiume: Paderno d’Adda, Trezzo sul’Adda e Cassano d’Adda.

Un altro punto in cui il paesaggio viene esaltato è proprio quello di Villa Gina, la sede dell’Ente a Concesa di Trezzo sull’Adda, che sorge su uno sperone raffigurato anche in uno degli schizzi di Leonardo Da Vinci. Proprio qui, presso la propria sede, Parco Adda Nord organizza dal 10 al 13 ottobre la prima edizione del “Festival del Paesaggio dell’Adda – Paesaggire&Paesaggiando”.

Il Festival sarà una preziosa occasione di incontro tra i tanti attori della sostenibilità e l’inizio di un percorso partecipato con le comunità del Parco per riflettere sui significati e sui valori che assume il paesaggio nei suoi vari momenti.

Un week-end lungo

Il programma è ricchissimo e si dipana su quattro giornate, dal venerdì fino a lunedì, con tanti appuntamenti aperti al pubblico che spaziano dall’arte al teatro, dall’escursionismo alla musica, libri, laboratori per bambini fino ai momenti dedicati all’approfondimento con due tavole rotonde nella giornata di venerdì 10 a cui parteciperanno i massimi esperti in materia paesaggistica del mondo universitario e non solo (scarica qui il programma completo del Festival del Paesaggio dell’Adda).

«Racconteremo e approfondiremo le diverse dimensioni che stanno dentro e intorno al concetto di paesaggio a partire da quella ambientale, poi estetica, storica e culturale. Abbiamo messo insieme un programma molto variegato, che si dipana su quattro giorni proprio per analizzare tutti gli aspetti di un elemento chiave quale è il paesaggio.

È stato e sarà in corso d’opera uno sforzo organizzativo molto grande e per questo mi sento di ringraziare anticipatamente tutti coloro che hanno dato il loro contributo a partire dagli uffici e dal consiglio di gestione, fino a tutti i collaboratori. Il mio invito rivolto alle persone è quello di passare a Villa Gina, specie durante il fine-settimana, e partecipare a una delle tante iniziative proposte, ma anche di restare in contatto per quello che succederà nei prossimi mesi, proprio a partire da questa iniziativa» dice il presidente del Parco Adda Nord, Giorgio Monti.

Ideatore, sostenitore e anima di questa prima edizione del Festival del Paesaggio dell’Adda è il vice-presidente del Parco Adda Nord, Ignazio Ravasi, che dice: «Nel Paesaggio si esprime, sempre, la reciprocità dell’azione tra la natura e l’uomo. Come si possono prevedere e gestire queste trasformazioni? Oppure, attraverso quali passaggi si decidono le trasformazioni? E, ancora, che cos’è che dobbiamo tutelare e come e chi ha il compito di preservare un bene paesaggistico? Sono queste alcune domande a cui proveremo a rispondere attraverso il confronto con gli esperti all’interno delle due tavole rotonde di venerdì 10 ottobre».



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