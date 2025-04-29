Riparte il tour di Capitan Acciaio

Per sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciai e per spiegare ai cittadini l’importanza del riciclo, da giovedì primo maggio Capitan Acciaio riparte con il suo tour nazionale promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Per la prima volta, il tour approderà in entrambi i grandi appuntamenti del fumetto italiano: il COMICON di Napoli (1-4 maggio) e il COMICON di Bergamo (20-22 giugno), dove Capitan Acciaio accoglierà i visitatori proponendo attività pensate per scoprire in modo divertente il valore del riciclo e dell’economia circolare.

Le altre tappe del tour di Capitan Acciaio

Ma il tour 2025 non si ferma qui: il viaggio proseguirà poi nelle piazze di Avellino, Grosseto, Gorizia e Padova, dove, attraverso attività educative, sarà possibile toccare con mano come barattoli, scatolette, fusti, latte, bombolette e tappi corona possano trasformarsi in nuovi oggetti grazie al corretto conferimento e al riciclo, che rende l’acciaio un materiale permanente, riciclabile al 100% all’infinito.

Novità dell’edizione 2025 è Steel the Beat, l’installazione interattiva che trasforma il riciclo in un’esperienza musicale coinvolgente per tutte le età. Questo originale gioco invita i partecipanti a diventare protagonisti di una sfida sonora: ricomporre la sigla ufficiale del supereroe toccando, nel giusto ordine, diversi imballaggi in acciaio – come latte, barattoli e scatolette – ognuno dei quali emette un suono unico. Solo chi saprà combinare correttamente le note riuscirà a far risuonare l’inno del riciclo e completare la missione.

Tra le altre attività previste, laboratori ludico-creativi rivolti ai più piccoli, ma anche quiz e giochi per mettere alla prova le conoscenze legate alle buone pratiche di raccolta differenziata; e infine una premiazione per le città più virtuose, come riconoscimento per i risultati raggiunti.

Siamo sulla strada giusta

«Il tasso di avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio raggiunto negli ultimi anni dimostra che siamo sulla strada giusta, ma possiamo fare ancora meglio» afferma Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA.

Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile grazie al lavoro sinergico e ben collaudato di tutti gli attori della filiera e con l’impegno del Consorzio per promuovere iniziative di comunicazione a livello nazionale e locale.

Le date del tour nazionale di Capitan Acciaio

1-4 maggio COMICON di Napoli

5-7 maggio Avellino

9-11 maggio Grosseto ,

, 14-16 giugno Gorizia

17-19 giugno Padova

20-22 giugno COMICON di Bergamo.

Ulteriori informazioni su Capitan Acciaio in tour saranno disponibili sui canali dedicati Facebook e Instagram, dove verranno proposte attività e contenuti social che daranno voce a tutti i protagonisti della filiera del riciclo, dalle istituzioni agli operatori, fino ai cittadini. L’obiettivo sarà, ancora una volta, raccontare le modalità di raccolta differenziata presenti in ciascun Comune e spiegare perché è così importante conferire correttamente gli imballaggi in acciaio.



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