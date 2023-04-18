Riqualificazione ecologica del fiume Trebbia

La Strategia Europea sulla biodiversità che ogni Stato membro dovrà implementare nel proprio territorio nazionale prevede, fra i suoi obiettivi, anche il ripristino della connettività ecologica dei corsi d’acqua. La Strategia Europea evidenzia la necessità di compiere maggiori sforzi per il ripristino gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi.

Il WWF Italia, grazie a un contributo economico dell’organizzazione olandese Open Rivers Programme, sta per avviare uno studio di fattibilità per il ripristino della connettività ecologica del Trebbia e del suo affluente Perino. Il fiume, che s’immette nel Po vicino a Piacenza, conserva ancora ottime caratteristiche naturali, solo in parte compromesse da diverse barriere lungo il suo corso.

Lo studio del WWF Italia è il primo del suo genere nel nostro Paese ed è volto a favorire l’applicazione della Strategia Nazionale sulla Biodiversità al 2030.

Rimuovere le barriere

La strategia sulla biodiversità mira a ripristinare lo scorrimento libero di almeno 25.000 km di fiumi in Europa entro il 2030, principalmente eliminando le barriere obsolete e ripristinando le pianure alluvionali e le zone umide.

Il progetto prevede l’analisi degli elementi di frammentazione ecologica dei due corsi d’acqua e la puntuale valutazione delle barriere censite.

Nel progetto è compreso anche un intervento a favore dell’ittiofauna del Trebbia e del Perino, la cui importanza è testimoniata da alcuni studi e progetti europei per la sua tutela, come Life Barbie.

Un’attenta valutazione degli aspetti socioeconomico e la definizione di proposte sostenibili prevede anche un coinvolgimento diretto delle comunità locali. Il percorso si concluderà con la definizione di scenari di ripristino della connettività ecologica e l’individuazione di possibili strumenti di finanziamento per la realizzazione delle azioni proposte.



Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter. Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.