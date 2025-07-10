Seveso 2026: inizia il countdown per il 50emo anniversario dalla vicenda Icmesa

Seveso, 10 luglio 1976. Un incidente industriale nella fabbrica chimica causa la fuoriuscita e la dispersione nell’atmosfera di una nube di diossina TCDD, che si diffuse nei comuni limitrofi di tutta la Brianza cogliendo istituzioni e addetti ai lavori impreparati ad un tale evento.

A distanza di 49 anni, avviando il countdown per le iniziative che nel 2026 segneranno il 50emo anniversario, è doveroso ricordare e riflettere su ciò che questa tragedia ha generato: non solo dolore e consapevolezza, ma anche impegno, ricerca e tutela ambientale.

La “novità” di Seveso, in termini di politiche ambientali e industriali, ha permesso di attivare nuovi filoni di ricerca sulla salute – tra tutte ricordiamo l’attivazione della ricerca epidemiologica collegata ai luoghi di lavoro – e compiere importanti passi avanti nella cultura della prevenzione, nella gestione dei rischi industriali e nella ricostruzione ambientale.

Soprattutto Seveso segna l’avvio di una coscienza ambientalista diffusa, rendendo questi 50 anni un tempo particolarmente fertile in termini di iniziative e mobilitazione, a favore di una consapevolezza dell’ambiente quale patrimonio di tutti. Per arrivare a sostanziare la sollecitazione di Papa Francesco a vivere sempre più consapevolmente l’ecologia integrale da lui richiamata nella Laudato Si’.

L’anniversario di quest’anno segna l’inizio del percorso verso il cinquantenario, una ricorrenza che, nel luglio 2026, richiamerà l’attenzione pubblica e istituzionale a livello nazionale ed europeo. Insieme a Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) – ente scientifico nato proprio a seguito della vicenda ICMESA – è impegnata nella promozione di iniziative culturali, scientifiche e istituzionali per mantenere viva la memoria dell’evento, valorizzare il lavoro svolto in questi decenni e continuare a sensibilizzare le nuove e le vecchie generazioni.

La Direttiva Seveso: un’eredità normativa per l’Europa

L’ICMESA non segnò solo la storia ambientale e sociale del territorio della Brianza e della Lombardia, ma divenne anche un punto di svolta per la normativa europea in materia di sicurezza industriale.

A dare evidenza di quanto tutte le Istituzioni pubbliche abbiano dovuto fronteggiare una situazione del tutto inedita, proprio a seguito dell’incidente, l’allora Comunità Economica Europea approvò nel 1982 la prima Direttiva Seveso (82/501/CEE), che imponeva agli Stati membri l’obbligo di identificare e controllare gli stabilimenti industriali a rischio di incidenti rilevanti, con l’obiettivo di prevenire nuove catastrofi.

Nel corso degli anni, la normativa si è evoluta dando vita alle successive Seveso II (Direttiva 96/82/CE) e Seveso III (Direttiva 2012/18/UE), attualmente in vigore. Queste direttive rafforzano i requisiti in termini di trasparenza, informazione ai cittadini, pianificazione territoriale, ispezioni e gestione delle emergenze. La Direttiva Seveso è oggi considerata un pilastro della legislazione ambientale europea, esempio di come una lezione tragica e dolorosa possa tradursi in protezione per milioni di cittadini.

La rinascita del territorio

Tra i simboli tangibili della rinascita post-ICMESA vi è il Bosco delle Querce, un parco naturale di oltre 40 ettari sorto sull’area bonificata e messa in sicurezza dove un tempo sorgevano l’impianto industriale e i terreni contaminati. Qui, dove la diossina aveva reso la terra inabitabile, oggi crescono querce, betulle, frassini e una ricca biodiversità. Il Bosco delle Querce è diventato non solo un polmone verde per il territorio, ma anche un luogo di memoria e formazione, un esempio concreto di riconversione ambientale e rigenerazione urbana.

Proprio per il suo valore storico, ambientale ed educativo, il Bosco delle Querce è stato recentemente candidato al Marchio del Patrimonio Europeo, uno dei due siti italiani selezionati per l’edizione 2025. Un riconoscimento importante, che non solo celebra la resilienza di un territorio, ma lo proietta nel contesto europeo come esempio virtuoso di risposta civile e istituzionale a una crisi ambientale.

La storia di Seveso, dunque, non è solo cronaca di un dolore, collettivo e personale: è anche la testimonianza di come un evento traumatico nel nostro territorio ha potuto dare origine a un processo collettivo di trasformazione. Un’eredità che oggi continua a vivere attraverso l’attività della FLA, la vitalità del Bosco delle Querce e l’impegno di Regione Lombardia insieme a una comunità che ha scelto di non dimenticare, ma di agire.



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