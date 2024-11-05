Sono aperte le iscrizioni al contest MiaFotoBio

È ufficialmente partita la terza edizione del contest fotografico MiaFotoBio. Riservato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado lombarde, il contest edizione 2024-2025 ha preso avvio durante la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale, tenutasi a Milano dal 28 al 30 ottobre presso Piazza Città di Lombardia a Milano.

Durante la prima giornata della manifestazione, alcune classi di studenti hanno preso parte all’incontro organizzato con Francesco Tomasinelli, foto-giornalista e naturalista e collaboratore storico de La Rivista della Natura, che ha intrattenuto gli studenti impartendo loro alcune nozioni di fotografia naturalistica.

Grande sorpresa e curiosità ha suscitato la presenza di tre insetti che Tomasinelli aveva portato con sé – una mantide asiatica, una mantide orchidea e un insetto stecco – che i ragazzi sono stati invitati a fotografare con i propri cellulari, così da mettere in pratica alcuni suggerimenti tecnici spiegati durante l’incontro.

Era, inoltre, presente un’installazione a pannelli dedicata alle foto che hanno partecipato e vinto alle ultime due edizioni del contest MiaFotoBio e alcuni ragazzi hanno così potuto osservare i propri scatti, vincitori e non.

Il contest MiaFotoBio nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) e la casa editrice Edinat con lo scopo di promuovere il valore della biodiversità tra le nuove generazioni.

Il Contest prevede per ciascun partecipante l’invio di massimo tre foto per ciascuna delle due categorie previste:

animali paesaggi naturali e mondo vegetale.

Il vincitore assoluto, selezionato tra entrambe le categorie, ha diritto, insieme a tutta la sua classe, a un’escursione foto-naturalistica in un’area protetta lombarda sotto la guida di Francesco Tomasinelli, che è anche presidente di Giuria. Nel caso dell’ultima edizione, l’area protetta prescelta è stata la riserva naturale della Palude Brabbia.

Le immagini possono essere caricate sull‘apposita piattaforma entro l’11 aprile 2025.

Per info

rivistanatura.com/miafotobio

flanet.org



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