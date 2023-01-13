Una farfalla in via di estinzione avvistata a Brescia

Una bellissima farfalla, la Lopinga achine o baccante, che fa parte della Lista Rossa IUCN – in Italia è classificata come NT (quasi minacciata), mentre in Europa è VU, vulnerabile – è stata trovata a Brescia grazie al Global Butterfly Census, lanciato da Friend of the Earth, un progetto della World Sustainability Organization (WSO) per la certificazione di prodotti e servizi che rispettano l’ambiente le specie in pericolo.

La baccante è una specie di farfalla in via di estinzione in tutta Europa, negli ultimi 10 anni la popolazione è diminuita di circa il 20-25%. Molte popolazioni si sono estinte nella maggior parte del Piemonte e della Pianura Padana. Le ragioni del declino sono legate alla perdita di habitat a causa dell’intensificazione dell’agricoltura.

Questa farfalla fa parte della famiglia Nynphalidae, sottofamiglia Satyrinae. Possiede una fila di piccoli ocelli (macchie tondeggianti) distribuiti lungo i margini delle proprie ali, un elemento tipico delle Satyrinae. Predilige i boschi di latifoglie, in particolare le faggete con abbondante sottobosco.

Il Global Butterfly Census

La scoperta è stata possibile grazie al Global Butterfly Census di Friend of the Earth®, il progetto di Citizen Science per promuovere la sensibilizzazione e la conservazione di farfalle e falene tra i cittadini di tutto il mondo.

L’avvistamento è importante per le informazioni sulla biodiversità e per i dati che fornisce sul nostro habitat.

Friend of the Earth® chiede di scattare una foto di una farfalla o falena avvistata, evitando di disturbarla, e di inviare la foto al numero WhatsApp +39 351 2522520 o all’e-mail info@friendoftheearth.org con le coordinate di posizione.



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