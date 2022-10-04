Alcuni degli edifici più suggestivi di Lucca, come la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, L’Orto Botanico – solo per citarne alcuni – ospiteranno da giovedì 6 a domenica 9 ottobre il “Pianeta Terra Festival”.

Diretto da Stefano Mancuso, progettato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, l’evento è una festa della vita: «Di ogni singola vita e dell’unico posto dell’universo che conosciamo in grado di ospitarla» spiega Stefano Mancuso, scienziato di fama internazionale.

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L’ingresso agli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Gli incontri per i quali è previsto lo streaming saranno disponibili nella pagina LIVE, presto online.

Lo spirito di Pianeta Terra Festival

Festeggiare la Terra vuol dire celebrare la vita che essa ospita: dalle piante agli animali, dai funghi ai microrganismi.

«È l’esistenza di ogni singola specie vivente che dobbiamo difendere se vogliamo che la nostra abbia la possibilità di sopravvivere alle catastrofi prodotte dal suo stesso progresso» continua Mancuso.

«Descriveremo lo stato della nostra casa comune, forniremo soluzioni, immagineremo insieme dei futuri durevoli, ma soprattutto proveremo a costruire e a offrire una visione nuova. E − come ogni festa che si rispetti − cercheremo di rendere felici tutte le persone che condivideranno con noi questa esperienza. Perché le soluzioni che salveranno il Pianeta non ci renderanno più poveri, ma più felici».

Oltre 50 appuntamenti

Pianeta Terra Festival sarà il luogo giusto per porsi delle domande e porle a studiosi d’eccezione nazionali e internazionali, autorevoli per rigore scientifico e brillanti per efficacia comunicativa.

Negli oltre 50 appuntamenti previsti durante i quattro giorni del festival si parlerà di:

ecosistemi

biodiversità

finanza green

geopolitica dell’energia

agricoltura e alimentazione

sviluppo urbano

risorse

mobilità sostenibile all’interno e nel confronto di nuove visioni politiche, sociali, filosofiche, artistiche.

Il progetto Pianeta Terra vuole contribuire alla creazione di un pensiero critico individuale e di un’opinione pubblica responsabile e informata riguardo all’ambiente. «È questo il tempo in cui è più che mai necessario leggere il mondo tutto con occhi nuovi – dice l’Editore Giuseppe Laterza – operando una vera e propria rivoluzione per la sostenibilità: un banco di prova difficile, ma decisivo per il nostro futuro».

Gli ospiti

Interverranno personalità di altissimo profilo: scienziati, antropologi, filosofi, economisti, architetti, urbanisti, storici, scrittori, artisti, innovatori, policy makers.

Tra i protagonisti di respiro internazionale, ci saranno:

Raj Patel, economista, attivista e studioso di politiche alimentari

Esther Duflo, Premio Nobel per l’Economia

Riccardo Valentini, esperto di Ecologia forestale e membro di IPCC

Carlo Carraro, economista ambientale, già Presidente della European Association of Environmental and Resource Economists

Valeria Termini, esperta di politica energetica europea e internazionale

Barbara Mazzolai, che dirige il Centro di Micro-Biorobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia

Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia spaziale Europea (ESA)

Roberto Danovaro, biologo marino e Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn.