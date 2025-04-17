A aperte le iscrizioni per la Discesa Internazionale del Tevere

Per il giubileo 2025, la Discesa Internazionale del Tevere realizzerà una versione integrale della Discesa dalla Toscana fino al mare, in 15 tappe a staffetta.

Dal 19 aprile al 2 maggio verranno percorsi, per la prima volta, i 370 km di fiume regolarmente navigabili con piccole imbarcazioni in modalità sostenibile.

È possibile registrarsi per percorrere tutte o solo alcune tappe.

La Discesa assume quest’anno un carattere di pellegrinaggio fluviale laico e ogni giorno percorre una tappa diversa, ospitata, ove possibile, da comunità locali. Nello spirito del pellegrinaggio, lungo il percorso riceverà il supporto di singoli ed associazioni per favorirne il percorso. I partecipanti potranno anche contare su prodotti locali offerti da piccole aziende del territorio e “trasborderanno” lungo il fiume le diverse storie dei luoghi.

La Discesa non è solo sport, ma integrazione con i luoghi attraversati ed iniziative di conservazione del territorio, come la raccolta di imballaggi di plastica dispersi nel fiume, raccolta dati sulla biodiversità con un progetto di scienza partecipata, inclusione e attività sana all’aria aperta.

L’esperienza della Discesa del giubileo sarà anche raccontata attraverso un podcast, realizzato da Pianeta Azzurro, che racconterà le emozioni dei partecipanti durante la Discesa.

La partecipazione alla via del Tevere è aperta e libera, ma bisogna avere esperienza di canoa in fiume e saper affrontare il percorso anche in autonomia. L’associazione Discesa Internazionale del Tevere garantirà un istruttore che ogni giorno guiderà i partecipanti lungo il fiume.

Pellegrinaggio alla Porta Santa

Il primo maggio, dopo aver attraversato l’Umbria ed il Lazio, con l’arrivo a Roma e nello spirito giubilare, i Tibernauti percorreranno il tratto finale con il pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano.

Chi volesse partecipare al pellegrinaggio come partecipante o come supporto a terra può trovare tutte le informazioni su:

discesadeltevere.org

www.tibertour.com

www.facebook.com/discesadeltevere



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