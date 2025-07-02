CircoXperience è il primo festival nazionale di scienza e circo. Dal 3 al 6 luglio 2025, per quattro giorni, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento si trasforma in un grande laboratorio dove l’arte circense incontra la curiosità scientifica.

Nel giardino: attività a fruizione libera e gratuita.

attività a fruizione libera e gratuita. Nel museo: attività comprese nel biglietto di ingresso, alcune su prenotazione.

Un’esperienza unica nel suo genere tra acrobazie, esperimenti scientifici e divertimento, con 17 artiste e artisti da tutta Europa, oltre 30 appuntamenti tra spettacoli, laboratori e concerti e la tavola rotonda dal titolo “La meraviglia del reale”.

“CircoXperience” è un progetto ideato da MUSE con la direzione artistica di Sara Berni, Tommaso Brunelli e Pietro Olla, la collaborazione della scuola di circo “Bolla di Sapone” di Trento e il dialogo con Euforia Circus Festival.

«Si tratta di una grande occasione per riscoprire, con occhi nuovi, la forza comunicativa della scienza e dell’arte circense. Insieme, queste due discipline, solo apparentemente distanti, possono dialogare e intrecciarsi: raccontare con nuove modalità espressive le leggi e i principi della fisica, della matematica, della chimica ma anche le bellezze del mondo naturale è una sfida avvincente» anticipa Patrizia Famà, sostituta direttrice dell’Ufficio Programmi per il Pubblico MUSE, a nome di tutto il gruppo di lavoro.

Il programma

Info e programma completo su muse.it

Giovedì 3 luglio alle 18.30 – evento “La meraviglia del reale: quando la scienza incontra il circo”, che mette a confronto scienziati e artisti sulle frontiere della divulgazione.

– evento “La meraviglia del reale: quando la scienza incontra il circo”, che mette a confronto scienziati e artisti sulle frontiere della divulgazione. Giovedì 3 luglio alle 21.30 – spettacolo “La Piedra de Madera”, a cura della compagnia spagnola eia: una performance partecipativa dove il linguaggio circense dell’equilibrio, della fiducia e della comicità darà vita a un incontro unico tra generazioni.

Da venerdì 4 a domenica 6 luglio

matinée di laboratori didattici e performance in museo

verso sera nel giardino danze acrobatiche, sketch comici, perfomance aeree e site specific , musica live e spettacoli di teatro-scienza.

Venerdì alle 21.30 – spettacolo, “Espera” della compagnia spagnola eia: un’esperienza collettiva che supera il confine tra palco e platea e.

– spettacolo, “Espera” della compagnia spagnola eia: un’esperienza collettiva che supera il confine tra palco e platea e. Venerdì e domenica alle 18 e alle 20, e sabato alle 23 – acrobazie aeree di “Edere”, di e con Amelia Arantxa Albatici e Angela Ventulini della scuola Bolla di Sapone.

– acrobazie aeree di “Edere”, di e con Amelia Arantxa Albatici e Angela Ventulini della scuola Bolla di Sapone. Sabato alle 21.30 – spettacolo “Hibakujumoku” dell’attrice e performer Gloria Barbanti. Hibakujumoku, che in giapponese significa letteralmente “alberi che hanno subito un’esplosione atomica”, si ispira alla drammatica vicenda di Hiroshima.

– spettacolo “Hibakujumoku” dell’attrice e performer Gloria Barbanti. Hibakujumoku, che in giapponese significa letteralmente “alberi che hanno subito un’esplosione atomica”, si ispira alla drammatica vicenda di Hiroshima. Divulgatrici/ori-performer e compagnie – Nicola Virdis, porterà al MUSE due momenti “La matematica della giocoleria” (venerdì alle 17) e “A Nerd Compilation” (sabato alle 17); Federico Benuzzi coinvolgerà il pubblico con la conferenza-spettacolo “L’azzardo del giocoliere” (sabato alle 19) e “Fisica sognante” (domenica alle 17). La compagnia “Teatri della Viscosa” si esibirà con lo spettacolo “Redivino. Storie di vino e di ebbrezza” (venerdì alle 19), viaggio nella cultura del vino, tra comicità e poesia, mentre “Chilowatt” porterà “Rex” (domenica alle 19), performance dedicata alle invenzioni più strane e inquietanti della scienza.

Domenica alle 21.30 – Mr. Bang dal titolo “Ancora più stupido ce l’ho!”: l’eccentrico clown, tra giochi di fumo, colpi di scena ed esplosioni inaspettate, mescolerà ironia tagliente, provocazione, abilità circensi e cabaret post-moderno in uno show unico del suo genere.

– Mr. Bang dal titolo “Ancora più stupido ce l’ho!”: l’eccentrico clown, tra giochi di fumo, colpi di scena ed esplosioni inaspettate, mescolerà ironia tagliente, provocazione, abilità circensi e cabaret post-moderno in uno show unico del suo genere. Musica live con i concerti serali di Los Ciertos (venerdì alle 22.30), duo che abbraccia sonorità Gypsy e iberiche, e degli Orieste y sus Problemas (domenica alle 22.30), scatenato collettivo trentino di cumbia.

con i concerti serali di Los Ciertos (venerdì alle 22.30), duo che abbraccia sonorità Gypsy e iberiche, e degli Orieste y sus Problemas (domenica alle 22.30), scatenato collettivo trentino di cumbia. Durante la quattro giorni è in programma anche un programma di laboratori per bambine/i e famiglie, dove si impara la scienza… giocand o.

o. Nel giardino del museo saranno attivi, dalle 18 alle 24, anche un’area street food e zone relax.

Promo membership per il festival

Dal 29 giugno al 6 luglio 2025 sarà possibile acquistare la Membership MUSE a una tariffa agevolata, sia online (attraverso il codice CIRCOEXPERIENCE) che direttamente alla reception del museo. Con la Membership sarà possibile entrare in museo gratis nei giorni del Festival – e per un anno intero, in tutte le sedi territoriali – e beneficiare di riduzioni, sconti e anteprime.



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