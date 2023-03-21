Al via la Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua

Dal 22 marzo – 31a Giornata Mondiale dell’Acqua – al 24 marzo, si terrà a New York la storica Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua (UN 2023 Water Conference). In vista dei lavori dell’organismo dell’ONU, le maggiori organizzazioni sovranazionali si sono espresse sul tema delle crisi legate all’acqua.

I bambini sono le prime vittime

Secondo una recente analisi dell’UNICEF, 190 milioni di bambini in 10 Paesi africani sono esposti al rischio di una convergenza di tre minacce legate all’acqua: mancanza di acqua per servizi igienici inadeguati; malattie correlate alla scarsità di acqua; rischi climatici legati alla siccità.

L’UNICEF chiede investimenti urgenti in servizi idrici e igienici resilienti al clima per proteggere i bambini.

L’Africa occidentale e centrale – Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Niger, Nigeria e Somalia – è una delle regioni con la maggiore insicurezza idrica e impatto climatico al mondo. Molti dei Paesi più colpiti, in particolare nel Sahel, sono anche alle prese con instabilità e conflitti armati, che aggravano ulteriormente l’accesso dei bambini all’acqua potabile e ai servizi igienici.

Nei 10 Paesi più colpiti, quasi un terzo dei bambini non ha accesso a servizi di base per l’acqua a casa e due terzi non dispongono di impianti igienici di base.

Un quarto dei bambini non ha altra scelta che servizi igienici all’aperto.

Tre quarti dei bambini non possono lavarsi le mani per mancanza di acqua e sapone a casa.

Più di 1.000 bambini sotto i cinque anni muoiono ogni giorno a causa di malattie legate alla mancanza di servizi idrici e igienici.

«L’Africa sta affrontando una catastrofe idrica. Mentre gli shock legati al clima e all’acqua si stanno intensificando a livello globale, in nessun’altra parte del mondo i rischi si aggravano così velocemente per i bambini» ha dichiarato il Direttore dei Programmi dell’UNICEF, Sanjay Wijesekera.

Le preoccupazioni della FAO

«La scarsità d’acqua significa meno acqua per la produzione agricola, che a sua volta significa meno cibo disponibile, minacciando la sicurezza alimentare e la nutrizione» avverte Li Lifeng, Direttore della Divisione Terra e Acqua della FAO.

A seguito del secondo Forum internazionale WASAG (The Global Framework on Water Scarcity in Agriculture), Li Lifeng, parla di una delle sfide globali più urgenti che l’umanità deve affrontare: la scarsità d’acqua.

«La Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua 2023 è una chiamata all’azione rivolta a ogni singola persona sul pianeta per accelerare il cambiamento e risolvere la crisi idrica nel mondo. Segna un momento epocale che chiama i governi e i decisori politici a intraprendere azioni e impegni concertati per raggiungere gli obiettivi e i traguardi concordati a livello internazionale in materia di acqua, compresi quelli contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si tratta dell’evento più importante sull’acqua da una generazione a questa parte, il primo di questo tipo da quasi 50 anni».

Earth Day Italia per l’acqua

Sempre in occasione della 31a Giornata Mondiale dell’Acqua, il 22 marzo a partire dalle ore 10, Earth Day Italia in collaborazione con Impatta e il CREA, Ente italiano di ricerca dedicato all’agroalimentare, organizza un digital talk in diretta ANSA dal titolo “Più cibo con meno acqua”, per un’agricoltura più resiliente e sostenibile.

I cambiamenti climatici sempre più spesso sottopongono l’area mediterranea a una situazione di stress idrico che rischia di diventare sistematica imponendo una riflessione sull’intera filiera agroalimentare, sul risparmio delle risorse idriche, l’uso di tecniche di irrigazione a basso impatto ambientale e l’adozione di buone pratiche per favorire un’agricoltura più resiliente e sostenibile.

L’evento sarà moderato da Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, e parteciperanno: Massimo Iannetta, Responsabile Divisione “Biotecnologie e Agroindustria ENEA; Liliana Gaeta, esperta del CREA – Agricoltura e Ambiente; Filiberto Altobelli, ricercatore al CREA – Politiche e Bioeconomia; Stefania Sarnataro, imprenditrice agricola di Coldiretti Giovani.

Il digital talk sarà trasmesso in diretta streaming su: www.ansa.it e su earthday.it



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