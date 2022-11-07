Tutti i settori dell’economia circolare, dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile, s’incontrano alla Fiera di Rimini per Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale.

Gli impatti dei cambiamenti climatici richiedono, ora più che mai, l’adozione di politiche mirate, di protocolli e tecnologie in linea con un’economia circolare a minor impatto climatico ed energetico.

Ecomondo è il luogo dove discutere questi scenari, confrontandosi con esperti provenienti da tutto il mondo. È l’occasione per individuare le soluzioni tecnologicamente più idonee per ridurre la nostra impronta ecologica sull’ecosistema, avviando un percorso che, ricostituendo una macro regione mediterranea, coinvolga istituzioni locali, attori pubblici e privati, enti finanziatori, cittadini e consumatori.

Scopri qui gli eventi internazionali di Ecomondo.

Un programma internazionale dedicato alla Green and Circular Economy e allo sviluppo sostenibile, con relatori provenienti dal mondo accademico, istituzionale e industriale.

The BlueMed Pilot healthy plastics-free Mediterranean sea and the EU Mission Restore our Ocean and Waters by 2030 – 9 novembre, 14 – 17

Si parlerà della costruzione di una rete che coinvolga i territori del mediterraneo promuovendo sinergie internazionali, volte a un allineamento delle politiche e dei finanziamenti, che metta a sistema iniziative esistenti, progetti già finanziati, hub di ricerca con lo scopo di arrivare al raggiungimento degli obiettivi previsti per ripristinare lo stato delle nostre acque entro il 2030.

Moving the Mediterranean textile and fashion industry towards greener and circular business models – 10 novembre, 11:30 – 13:10

Nei Paesi OCSE l’industria della moda, secondo comparto per produzione di beni di consumo, ha un impatto ambientale devastante. Durante l’evento si parlerà di come poter raggiungere gli obiettivi di circolarità anche in questo comparto, analizzando nuove tecnologie disponibili per il riciclo, nuove fibre derivanti da una produzione sostenibile e protocolli chimici più sicuri.

The States General for Soil Health – 10 novembre, 10:30 – 12:30

Il 25% dei terreni in Europa meridionale, centrale e orientale è ad alto rischio desertificazione. Alla luce di questo dato, il workshop si pone come obiettivo lo sviluppo di una strategia italiana per il suolo, attraverso l’analisi dello scenario ambientale, economico, legislativo e sociale, delle buone pratiche e dei progetti già avviati.

Africa Green Growth -10 novembre, 14 – 18

Il Forum promuove le condizioni per incentivare gli investimenti in Africa, accelerare la transizione energetica ed ecologica nel paese e consentire alle aziende italiane di entrare in questo mercato. Due i focus principali di questa edizione: “Il futuro sostenibile delle città africane” e “Idrogeno verde”.

Un’unica piattaforma per tutti i settori dell’economia circolare

L’economia circolare genera benefici diffusi di tipo ambientale, economico e sociale lungo le filiere produttive, garantendo una crescita condivisa tra gli attori in gioco nella progettazione, produzione, distribuzione, consumo, raccolta e riciclo.

Numerose aziende e PMI di diverse filiere stanno adottando l’economia circolare, anche in linea con l’Implementation Action Plan della Commissione Europea e la nuova strategia nazionale dedicata, ma il processo richiede informazione, condivisione dell’innovazione e delle pratiche di successo e la creazione di partenariati specifici.

Ecco perché una selezione di eventi del palinsesto di Ecomondo vuole offrire risposte ad alcune di queste necessità includendo le filiere industriali prioritarie per il piano di implementazione europeo cogliendo l’occasione per fare il punto su quest’ultimo.

Tessile come opportunità: sfide e coinvolgimento degli Stakeholders del settore – 9 novembre, 11 – 13

Organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico con LVMH Italia, il dibattito vuole far emergere il contributo di tutte le parti interessate nelle sfide per la sostenibilità e circolarità che fronteggia il tessile, con l’obiettivo anche di rilanciare l’innovazione del settore e dare nuovo impulso e competitività all’industria.

Dalla Sostenibilità alla Circolarità: Codesign e innovazione aperta nella value web del packaging – 10 novembre, 14 – 18

L’osservatorio Innovazione Packaging indaga con testimoni e casi studio l’importanza della collaborazione (abilitata dal co-design) e dell’innovazione aperta per ottenere risultati strategici importanti in una filiera che, in questi anni, ha subito scosse e trasformazioni e per la quale la circolarità è non più solo una possibilità, ma una vera e propria strategia per permettere al settore di alimentarsi.

La misurazione della circolarità- 9 novembre, 10 – 13

Il workshop vuole presentare un quadro delle diverse metodologie internazionali e nazionali applicate per la misurazione dell’economia circolare, per poi approfondire l’utilità della misurazione con imprese che hanno applicato uno di questi approcci.

Veicoli fuori uso: verso la nuova direttiva ELV – 11 novembre 2022 – 10 – 13

Essendo cambiati i tempi, il design, le tecnologie e i materiali è necessario l’aggiornamento della direttiva europea sui veicoli fuori uso: la filiera di fine vita auto discute su una proposta di revisione della direttiva ELV da adottare entro il 2022.