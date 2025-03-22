condividi twitta WhatsApp
stai leggendo Alle 20:30 di oggi torna lo spegnimento delle luci per il pianeta
EARTH HOUR WWF

Alle 20:30 di oggi torna lo spegnimento delle luci per il pianeta

Costruiamo un futuro sicuro a partire dal nostro presente

Alle 20:30 di oggi torna lo spegnimento delle luci per il pianeta
L'Ora della Terra al Colosseo. © E. Coppola / CEMultimedia / WWFITALIA

22 Mar 2025

Il WWF invita tutti a regalare un’ora del proprio tempo compiendo un’azione per il Pianeta e per sé stessi con Earth Hour, l’Ora della Terra, l’evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a compiere un piccolo gesto concreto per il futuro del Pianeta: spegnere le luci per un’ora. Attraverso questo gesto possiamo mostrare quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per richiedere maggior tutela del nostro diritto alla natura.

Ora della Terra

Padova, Piazza della Frutta © Matteo Sandi / WWF Italia 2024

Gli spegnimenti e gli appuntamenti di Earth Hour in tutta Italia

Oggi alle 20 e 30 per un’ora, in tutto il mondo milioni di persone si mobiliteranno per il Pianeta e verranno spenti i monumenti iconici delle principali città in Italia e nel mondo. L’appuntamento ufficiale per l’evento italiano è al Colosseo per lo spegnimento delle ore 20:30, quando si spegneranno i principali monumenti d’Italia e ben 150 Comuni parteciperanno a questa iniziativa, ma ognuno può partecipare e contribuire nella propria città e abitazione.

Gli spegnimenti nella Capitale riguarderanno anche, le luci delle facciate esterne e del cortile interno del Palazzo del Quirinale, delle facciate esterne e del cortile interno di Palazzo Madama, delle facciate esterne di Palazzo Montecitorio e della facciata principale di Palazzo Chigi. Le luci si spegneranno anche a Piazza San Pietro, dove saranno al buio la Cupola, la facciata e il colonnato della Basilica.

Gli spegnimenti Earth Hour nel mondo

Milioni di persone in oltre 190 Paesi e territori daranno vita a “The Biggest Hour for Earth”, la più grande Ora per la Terra, con l’obiettivo di trasformare questa singola ora in milioni di ore di azioni e momenti di consapevolezza sui rischi legati alla perdita di natura e agli impatti del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, l’Ora della Terra di quest’anno servirà anche come potente promemoria sull’importanza del nostro Pianeta, della necessità di proteggerlo e su quanto poco tempo abbiamo per garantire un futuro più giusto e sostenibile per tutti.

 

Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.
Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.

© riproduzione riservata
riproduzione consentita con link a originale e citazione fonte: rivistanatura.com

Potrebbe interessarti:

La Rivista della Natura

© 2014 – 2026 Edinat - Edizioni di Natura - Milano · P.I./C.F. 02938530132