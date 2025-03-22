Il WWF invita tutti a regalare un’ora del proprio tempo compiendo un’azione per il Pianeta e per sé stessi con Earth Hour, l’Ora della Terra, l’evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a compiere un piccolo gesto concreto per il futuro del Pianeta: spegnere le luci per un’ora. Attraverso questo gesto possiamo mostrare quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per richiedere maggior tutela del nostro diritto alla natura.

Gli spegnimenti e gli appuntamenti di Earth Hour in tutta Italia

Oggi alle 20 e 30 per un’ora, in tutto il mondo milioni di persone si mobiliteranno per il Pianeta e verranno spenti i monumenti iconici delle principali città in Italia e nel mondo. L’appuntamento ufficiale per l’evento italiano è al Colosseo per lo spegnimento delle ore 20:30, quando si spegneranno i principali monumenti d’Italia e ben 150 Comuni parteciperanno a questa iniziativa, ma ognuno può partecipare e contribuire nella propria città e abitazione.

Gli spegnimenti nella Capitale riguarderanno anche, le luci delle facciate esterne e del cortile interno del Palazzo del Quirinale, delle facciate esterne e del cortile interno di Palazzo Madama, delle facciate esterne di Palazzo Montecitorio e della facciata principale di Palazzo Chigi. Le luci si spegneranno anche a Piazza San Pietro, dove saranno al buio la Cupola, la facciata e il colonnato della Basilica.

Gli spegnimenti Earth Hour nel mondo

Milioni di persone in oltre 190 Paesi e territori daranno vita a “The Biggest Hour for Earth”, la più grande Ora per la Terra, con l’obiettivo di trasformare questa singola ora in milioni di ore di azioni e momenti di consapevolezza sui rischi legati alla perdita di natura e agli impatti del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, l’Ora della Terra di quest’anno servirà anche come potente promemoria sull’importanza del nostro Pianeta, della necessità di proteggerlo e su quanto poco tempo abbiamo per garantire un futuro più giusto e sostenibile per tutti.



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