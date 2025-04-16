Avvistati nel ponente ligure i primi capodogli della stagione

Lo scorso 6 aprile è stato avvistato al largo di Vallecrosia (IM) uno dei primi capodogli della stagione. Si tratta di uno dei grandi cetacei che frequentano regolarmente il Mediterraneo e in particolare, in estate, il Santuario Pelagos.

È un buon auspicio che capita proprio nel mese di aprile dedicato, in tutto il mondo, alla citizen science. L’Istituto Tethys, non-profit per la ricerca e la conservazione dell’ambiente marino, si avvale ormai da 38 anni proprio della scienza partecipativa per portare avanti continuativamente i suoi progetti finalizzati alla salvaguardia di balene e delfini, a bordo delle sue crociere settimanali, in partenza da fine maggio fino a ottobre.

Se un tempo la scienza era appannaggio di pochi, oggi sempre più spesso gli esperti si avvalgono della collaborazione dei semplici cittadini. In questo caso non si tratta però di raccogliere autonomamente dei dati, come nella maggior parte dei progetti di citizen science, bensì di affiancare realmente i ricercatori in mare, incontrando balene e delfini e raccogliendo con loro i dati scientifici. L’obiettivo è la ricerca scientifica finalizzata alla salvaguardia dei più emblematici esponenti dell’ambiente marino, i cetacei. Oltre ai capodogli, i nostri mari ne ospitano ben 7 diverse specie: le balenottere comuni, il secondo animale più grande mai esistito, diversi delfini e lo zifio.

Cetacean Sanctuary Research

Nel Santuario Pelagos, area marina protetta transnazionale che comprende mar Ligure, Tirreno e di Corsica, le spedizioni del progetto Cetacean Sanctuary Research inizieranno fra poche settimane. Ai partecipanti non occorre né una preparazione specifica né particolare esperienza di navigazione: ogni giorno, un incontro informale di divulgazione scientifica servirà a spiegare le tecniche e gli obiettivi delle ricerche e a sensibilizzare alla tutela del mare.

Il grande motorsailer “Pelagos” di Flash vela d’Altura, con base a Portosole Sanremo, può ospitare a bordo, per ogni turno di 6 giorni, fino a 11 persone, oltre allo skipper e ai ricercatori.



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