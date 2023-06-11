I primi due nidi di tartaruga marina della stagione

Il primo tra i nidi di tartaruga marina sulle coste italiane è siracusano: la traccia che porta al nido è comparsa nella spiaggia di Morghella, a Pachino, provincia di Siracusa. Il gestore del lido ha compreso l’importanza di quella traccia e ha segnalato l’evento all’operatrice del progetto tartarughe del WWF Italia, Oleana Prato. Il suo è un occhio ormai esperto, perché dal 2016 la sua spiaggia ha ospitato quattro nidi.

I volontari della sezione WWF Sicilia hanno perimetrato il nido e messo cartelli di avvertimento.

Dopo poche ore, una coppia ha avvertito il gruppo comunale di Modica della Protezione civile che una mamma tartaruga è stata vista emergere dal mare e risalire la spiaggia per nidificare.

Questi due eventi aprono ufficialmente la stagione delle nidificazioni e il WWF è presente con il Network tartarughe marine impegnato in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia (con il CRTM Oasi di Policoro sul Golfo di Taranto), supportato dal progetto europeo Life Euroturtles.

I numerosi volontari monitoreranno le spiagge e controlleranno i nidi, nell’ambito della campagna GenerAzione Mare che coinvolge anche operatori balneari e turisti, essenziali per la tutela dei nidi di Caretta caretta da oggi e fino ai primi giorni di ottobre.



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