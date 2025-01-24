Caro vecchio sempreverde idroelettrico

Secondo le rilevazioni di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nel 2024 le fonti rinnovabili hanno toccato il 41,2% nella copertura del fabbisogno di energia elettrica in Italia, pareggiando il contributo delle fonti fossili. Nel 2023 la percentuale si era fermata al 37,1.

Particolarmente positiva la produzione idroelettrica, che ha registrato una crescita del 30,4%. Molto buona anche la performance del fotovoltaico, +19,3% con il record storico di produzione pari a 36,1 TWh. In flessione l’eolico (-5,6%) e il geotermico (-0,8%). In calo rispetto al 2023 anche la fonte termica (-6,2%): forte la riduzione della produzione a carbone (-71%), ormai quasi azzerata a eccezione della Sardegna.

La produzione nazionale ha soddisfatto l’83,7% della domanda di energia elettrica italiana nel 2024, la quota restante (16,3%) è stato garantito dagli scambi con l’estero.

Mentre le attenzioni di molti sono puntate su solare ed eolico, il vecchio e caro idroelettrico ha dunque rialzato la testa. Una sorpresa, ma solo per i distratti se consideriamo il ruolo storico che ha rivestito questa fonte energetica in Italia. Dalla fine dell’Ottocento le centrali idroelettriche divennero la soluzione domestica preferita per rincorrere il mito dell’autosufficienza e l’acqua si conquistò a pieno titolo lo status di “carbone bianco”.

È bene ricordare che nel 1962, alla nascita dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, le centrali alimentate da combustibili fossili erano il 35,8% del totale e la fonte energetica prevalente era ancora quella idroelettrica. Oggi resta la prima fonte non fossile del panorama nazionale e mondiale.

Senza indugiare nel romanticismo, è anche bello rammentare che in fondo, dopo oltre un secolo, poco è cambiato: l’acqua intercettata da una diga viene fatta precipitare fra le giranti di una turbina per donarci elettricità in modo pulito.



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