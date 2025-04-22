Celebriamo la Giornata Mondiale della Terra

La Giornata Mondiale della Terra Earth Day 2025 di oggi 22 aprile è la più grande manifestazione ambientale del pianeta. Nasce negli Stati Uniti nel 1970, un anno dopo l’incidente a una piattaforma petrolifera al largo di Santa Barbara in California, evento che colpì moltissimo l’opinione pubblica a causa dello sversamento in mare di circa dieci milioni di litri di petrolio.

Da allora, in 55 anni il movimento Earth Day è cresciuto costantemente e oggi coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in 193 Paesi.

Earth Day Italia è la filiazione italiana ed europea dell’ONG Earthday.org di Washington e lavora nel nostro Paese per promuovere la formazione di una nuova coscienza ambientale, attraverso una sempre più estesa rete di dialogo tra i tanti soggetti che si occupano della salvaguardia del Pianeta.

Il tema della giornata della terra del 2025 è: “Our power, our planet© – Il nostro potere, il nostro pianeta”.

Ci sono molti modi per partecipare alla Giornata Mondiale della Terra: fare scelte energetiche intelligenti per la propria famiglia e chiedere ai governi, alle industrie e alle imprese una rapida diffusione delle energie rinnovabili.

#OnePeopleOnePlanet

Oggi 22 aprile, dalle 8 alle 24, si svolgerà #OnePeopleOnePlanet, la maratona multimediale di Earth Day Italia, in diretta streaming su RaiPlay.

È un appuntamento imperdibile delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra, con storie di impegno e amore per il nostro Pianeta. Un mix di scienza, economia, innovazione, sport, spettacolo e arte, con collegamenti e interconnessioni da tutto il mondo.

#OnePeopleOnePlanet è un evento imperdibile per sensibilizzare sulle tante sfide ambientali ancora aperte, ma anche per raccontare le innumerevoli iniziative di cittadini, scuole, associazioni, imprese e di tutta la società, impegnate a mettere l’Italia e il mondo su un cammino di sviluppo sostenibile.



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