Coesistenza Festival è un evento di tre giorni dedicato al tema del rapporto fra uomo e mondo selvatico che si svolgerà il 5-6-7 settembre in Val Canali (TN), nei prati prospicienti Villa Welsperg, sede del Parco di Paneveggio Pale di San Martino.

Nato nel 2022 da un’idea di Pams Foundation, ogni anno il Festival cambia location per promuovere diverse zone del Trentino e diversi modi di vivere il selvatico. Quest’anno saranno alcuni dei più suggestivi e spettacolari massicci dolomitici a farne da cornice.

Nel corso dei tre giorni si susseguiranno una serie di attività come caffè e aperitivi scientifici, laboratori per famiglie e adulti, workshop escursioni e molto altro in compagnia di esperti, tecnici, scrittori, artisti e numerosi altri ospiti.

Il tema della coesistenza da molteplici punti di vista

I prati di Villa Welsperg, storica sede del Parco di Paneveggio Pale di San Martino che quest’anno fra gli altri patrocina l’evento, ospiteranno caffè scientifici, laboratori, performance artistiche, musica ed escursioni: un programma ricco e diversificato dedicato alla riflessione, al dialogo e all’esperienza sul delicato equilibrio tra l’essere umano e il mondo selvatico.

Tra gli ospiti, esperti del Parco Paneveggio Pale di San Martino, docenti universitari, scrittori e giornalisti, ma anche allevatori, tecnici faunisti e giovani ricercatori, insieme a voci internazionali che porteranno esperienze e prospettive da altri Paesi europei.

Il sabato sera un evento inedito con la compagnia Bottega Buffa Circovacanti trasformerà la valle in un viaggio tra antiche tradizioni e commedia dell’arte.

La domenica mattina torna l’attesissimo “InSilva”, intreccio unico di scienza, antropologia e arti performative che coinvolgerà il pubblico in un dialogo tra emozione e conoscenza attorno al sentito tema della “grande accelerazione”.

«Coesistenza festival è lo spazio dove rafforzare la consapevolezza delle nostre attitudini verso l’ambiente e delle conseguenze che queste generano. Un’occasione per condividere e raccogliere nuovi spunti di riflessione individuale, comprendere diversi punti di vista e prendere coscienza del ruolo svolto da ciascuno di noi nel definire l’esito del nostro racconto comune» spiega Anna Sustersic, presidente di PAMS Foundation, ente organizzatore dell’evento.

Il programma completo e tutti gli ospiti dell’edizione 2025 su: www.coesistenzafestival.it

Per informazioni: info@coesistenzafestival.it

Coesistenza Festival è patrocinato dal Parco di Paneveggio Pale di San Martino, dall’Università di Trento e dall’Università di Padova e supportato dal MUSE, Museo delle Scienze di Trento.



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