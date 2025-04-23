Plastic Free celebra il Pianeta nella settimana dell’Earth Day con 200 pulizie ambientali in tutta Italia e all’estero. L’onda blu dei volontari di Plastic Free entrerà in azione nel weekend del 26-27 aprile con pulizie ambientali e sensibilizzazioni in 200 località in tutta Italia e negli oltre 30 Stati esteri dove l’associazione è presente. L’obiettivo è ripulire l’ambiente, rimuovendo 100mila chili di rifiuti.

I volontari della Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica, saranno oltre 10 mila.

«Come ogni anno, coinvolgeremo attivamente oltre 10mila volontari in una due giorni di pura energia, condivisione e azioni concrete per lasciare un’impronta positiva sul Pianeta» dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus.

«Lo faremo grazie ai nostri 1.200 referenti presenti in Italia e nel mondo. Chiunque potrà iscriversi gratuitamente scegliendo l’appuntamento più vicino nella pagina Eventi del nostro sito www.plasticfreeonlus.it. Nella scorsa edizione abbiamo effettuato ben 288 appuntamenti di pulizia ambientale sul territorio nazionale, a cui si sono aggiunte sei iniziative all’estero, rimuovendo complessivamente oltre 120mila chili di plastica e rifiuti» aggiunge De Gaetano.

Dalla sua nascita, Plastic Free ha organizzato più di 7.800 appuntamenti di pulizia ambientale coinvolgendo oltre 260mila volontari e rimuovendo 4,4 milioni di chili di plastica e rifiuti. Ha contribuito a salvare sinora 230 tartarughe di medio-grandi dimensioni ed accompagnarne alla nascita 6.722 tartarughine. È attiva anche nelle scuole dove hanno svolto 3.600 incontri interagendo con quasi 300mila studenti. Cruciale la collaborazione con le Amministrazioni locali dove sono stati siglati 471 protocolli d’intesa e premiati 122 Comuni Plastic Free per essersi contraddistinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti e la promozione di comportamenti virtuosi.

Le iniziative di Plastic Free per celebrare l’Earth Day si svolgeranno con il supporto del sustainability partner Treedom, BCorp italiana che da oltre 15 anni pianta alberi in tutto il mondo in progetti di sostenibilità ambientale e sociale.



Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter. Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.