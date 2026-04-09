Ci troviamo a Teglio, in Valtellina, tra i terrazzamenti impervi e rappresentativi di un’area vitivinicola vocata, un ecosistema perfetto tra natura e lavoro dell’uomo, nelle sottozone storiche di Inferno, Sassella, Grumello, Valgella e Maroggia, dove il paesaggio vitivinicolo si distingue per la sua identità unica e dove la viticoltura si fa comunicazione di eccellenza.

Forte di questa consapevolezza, la famiglia Lanzetti ha creduto in un progetto autentico, dando vita in frazione Retici a un wine hotel che rilancia il territorio e sostiene l’economia locale, trasformando un edificio pressoché abbandonato in un raffinato luogo di ospitalità immerso nei filari.

In Lombardia, tra i vini di cui andare fieri, spicca proprio questa area, dove prende forma una delle espressioni più riconoscibili della viticoltura di montagna italiana: la Chiavennasca, Nebbiolo valtellinese dalle caratteristiche distintive, con acini piccoli, buccia spessa e tannini decisi, capace di esprimere profumi di frutti rossi maturi, note speziate e una struttura elegante che riflette fedelmente la mineralità dei terreni morenici e l’identità unica del territorio. Secondo i dati del Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina, l’area vitata della denominazione supera i 900 ettari, coltivati quasi interamente a Nebbiolo delle Alpi – distribuiti lungo i ripidi terrazzamenti sostenuti da oltre 2.500 chilometri di muretti a secco.

Qui la viticoltura è definita “eroica” non solo per la pendenza dei versanti, ma anche per le modalità di lavorazione: vendemmie esclusivamente manuali, interventi agronomici non meccanizzabili e rese contenute che privilegiano la qualità rispetto alla quantità. Questo modello produttivo, pur complesso dal punto di vista economico, rappresenta un esempio virtuoso di sostenibilità territoriale, capace di mantenere vivo un paesaggio agricolo storico e di generare valore culturale oltre che produttivo.

Dalla terrazza panoramica del Wine Resort Retici Balzi, la vista abbraccia un mosaico di vigneti ordinati, fitti e armonici, illuminati dai giochi di luce tra i filari che disegnano geometrie uniche sul pendio. È un punto di osservazione privilegiato per comprendere la complessità della viticoltura valtellinese: ogni filare racconta una storia di vendemmie manuali, di attenzione costante alle rese, di cura minuziosa del terroir.

L’interpretazione di questo territorio consente di leggere non solo la qualità del vino ma anche la resilienza economica di una produzione che, nonostante la dimensione familiare e la fatica del lavoro, mantiene elevati standard di eccellenza e sostenibilità.

Il Wine Resort Retici Balzi accompagna il visitatore in questo viaggio sensoriale con una filosofia centrata sul rispetto del territorio e sull’esperienza immersiva. Degustazioni guidate e momenti educativi permettono di cogliere le differenze tra le sottozone della Valtellina, di approfondire la conoscenza della Chiavennasca e di comprendere l’equilibrio tra innovazione enologica e tradizione storica, elementi chiave per lo sviluppo del comparto vinicolo locale. L’hospitality dell’hotel, discreta e raffinata, si pone al servizio della valorizzazione del territorio, creando un contesto dove l’osservazione, l’analisi sensoriale e la consapevolezza del paesaggio vitivinicolo diventano esperienza diretta.

Un osservatorio privilegiato per comprendere i trend evolutivi del Nebbiolo valtellinese, sia in termini di mercato sia in termini di sostenibilità delle produzioni montane.



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