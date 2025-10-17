Dall’acciaio all’acciaio

L’acciaio destinato all’industria dell’imballaggio rappresenta una piccola parte del totale della produzione – in Italia circa il 5% – ma la specificità del settore, la sua prossimità con il consumatore finale e la concorrenza con altri materiali ha fatto sì che RICREA abbia svolto e continui a svolgere un ruolo trainante nella comunicazione al mercato delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità degli imballaggi in acciaio.

L’acciaio, infatti, è un materiale permanente, riciclabile al 100% e all’infinito, che conserva le caratteristiche meccaniche indipendentemente dai cicli di riutilizzo o riciclo.

D’altra parte, i risultati che il consorzio ha ottenuto negli anni, con il superamento già oggi degli obiettivi di riciclo al 2030, sono la dimostrazione evidente della risposta dei consumatori/cittadini alle sfide che la sostenibilità ambientale ci pone.

La sfida del riciclo parte dagli imballaggi

«C’è ancora del cammino da fare: per quanto ci riguarda l’omogeneità territoriale tra aree del paese in termini di risultati di raccolta e riciclo è un obiettivo da perseguire, così come il miglioramento del livello qualitativo della raccolta urbana, attraverso cui le successive operazioni di riciclo possano essere rese più semplici, meno costose ed impattanti a livello ambientale.

In un’ottica più ampia, l’Italia si posiziona ai migliori livelli al mondo per la produzione dell’acciaio attraverso l’uso del rottame e del forno elettrico, in luogo del ciclo integrale che prevede l’utilizzo del minerale di ferro e del carbone, con differenze di impatto ambientale estremamente significative. La grande sfida per il futuro è che tutta la vasta gamma dei prodotti in acciaio possa essere realizzata con cicli produttivi ambientalmente sostenibili, senza che questo comprometta nessuna delle caratteristiche specifiche di questo materiale, quali la durata, la duttilità, la resistenza e la sicurezza che nel settore degli imballaggi rappresentano la forza dell’acciaio».

La circolarità degli imballaggi in acciaio

L’acciaieria produce la materia prima: l’acciaio… L’acciaio arriva presso le aziende produttrici di imballaggi dove si producono barattoli, tappi, coperchi, scatolette, secchielli, fusti e bombolette… Gli imballaggi vengono poi riempiti dalle aziende utilizzatrici con i propri prodotti pronti per essere venduti… Una volta utilizzato il contenuto, gli imballaggi in acciaio diventano rifiuto… Grazie al cittadino che esegue la raccolta differenziata e al Comune che li raccoglie, gli imballaggi in acciaio da rifiuto si trasformano in risorsa e vengono avviati… …presso gli operatori del Consorzio RICREA, che li lavorano e li preparano per essere portati in acciaieria… In acciaieria vengono fusi per (ri)produrre la materia prima: l’acciaio…

(continua…)

PRIMA PARTE: Acciaio la chiave del successo



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