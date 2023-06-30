Dieci anni di MUSE: manca meno di un mese alla grande festa

Sabato 22 luglio, dalle 16 alle 3 di notte, i sei piani del museo e il giardino esterno del MUSE – Museo delle Scienze di Trento si animeranno per la grande festa di compleanno del decennale (2013-2023) con un variegato ed originale programma di iniziative all’insegna della cultura e del divertimento.

Al pomeriggio, dalle 16, intrattenimento per famiglie con corner, show scientifici e visite nelle sale; alle 19, perfomance circensi ed esibizioni acrobatiche in giardino.

Alla sera, talk, teatro e un grande concerto pop.

Il talk scientifico che alle 20.30 aprirà ufficialmente il programma serale vedrà protagonisti la fisica e divulgatrice scientifica Gabriella Greison, l’alpinista Hervé Barmasse, il biologo e conduttore Tv Vincenzo Venuto, l’attivista climatica Sara Segantin e l’artista olandese Koen Vanmechelen.

Gli ospiti dialogheranno con al pubblico sulle sfide del pianeta: dalla ricerca alla comunicazione scientifica, fino all’esplorazione naturalistica, sportiva e artistica.

Al termine del talk, è in programma la proiezione del documentario “ MUSE, la magia della scienza ”, un video-racconto dei primi 10 anni del museo tra ricerca, condivisione della conoscenza scientifica e progetti partecipativi.

”, un video-racconto dei primi 10 anni del museo tra ricerca, condivisione della conoscenza scientifica e progetti partecipativi. La serata prosegue con il debutto alle 22 dello spettacolo “Corvidae. Sguardi di specie”, di e con Marta Cuscunà, autrice e performer di teatro visuale. Si tratta di una co-produzione MUSE, presentata in anteprima assoluta.

Alle 23 le pareti del museo si animano con danze aeree e videomapping narrativo .

. Dalle 23.30, per oltre un’ora, il divertimento prosegue con il concerto dei Colla Zio, il collettivo milanese rivelazione dell’ultima edizione di Sanremo, mentre fino a notte fonda si ballerà sulle note del dj set a cura di Love generation 90.

Scienza, natura, sostenibilità e società

I temi chiave che ispirano l’attività del MUSE e attorno ai quali ruota il ricco programma ideato per il decimo compleanno sono scienza, natura, sostenibilità e società

«Sarà innanzitutto una grande festa, un’occasione di incontro e divertimento per tutta la comunità locale e per i turisti. Una festa che è anche un modo per ringraziare tutte le persone che in questi dieci anni hanno permesso al MUSE di diventare uno dei più importanti musei scientifici al mondo. Un centro rilevante di ricerca, ma anche un laboratorio di costruzione di socialità, cultura ed educazione» – anticipa il direttore del MUSE Michele Lanzinger.

Per l’occasione, MUSE e Palazzo delle Albere saranno aperti fino alle 22, a ingresso gratuito.

Qui il programma completo.



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