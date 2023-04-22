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2013 – 2023

Il MUSE sta per compiere 10 anni

Mancano tre mesi esatti al 22 luglio 2023, la grande festa di compleanno del MUSE, Museo delle Scienze di Trento

Il MUSE sta per compiere 10 anni

22 Apr 2023

La prima candelina del decimo compleanno del MUSE, Museo delle Scienze di Trento, è stata già accesa: il nuovo sito web è online. Il percorso verso il decennale, entrerà nel vivo nei prossimi mesi, intensificandosi fino alla grande festa fissata per sabato 22 luglio 2023: il MUSE – Museo delle Scienze si prepara a festeggiare i suoi primi 10 anni con tante novità, eventi e progetti partecipativi. 10 ore no stop di spettacoli, concerti e performance che intrecciano i linguaggi della scienza a quelli dell’arte.

MUSE 10 anni

Oltre 4 milioni di visitatori

Dal 2013, anno dell’inaugurazione, hanno varcato le porte del museo disegnato da Renzo Piano oltre 4 milioni di persone. Il MUSE è un progetto unico nel panorama italiano che, come afferma il direttore Michele Lanzinger, «ha cambiato il volto della città. Un museo che attraverso lo studio e il racconto della natura e delle meraviglie della scienza si è rivelato attrattore turistico e volano di sviluppo per il territorio».

Sono tante le novità che il MUSE ha in serbo per coinvolgere cittadinanza, visitatrici e visitatori nei festeggiamenti per l’anniversario, sia in termini di eventi e mostre, sia in nuovi servizi. Tra queste, il rafforzamento del programma di membership, che a fronte di una spesa minima (a partire da 25 euro per la card giovani, gratuito per gli insegnanti) offre vantaggi e possibilità inedite per vivere il museo in modo personalizzato e unico.

Continua il direttore Michele Lanzinger: «In questi 10 anni abbiamo dimostrato che l’investimento fatto per il MUSE è risultato significativo per la nostra comunità per via delle numerosissime attività culturali prodotte o ospitate al museo e tra queste vogliamo ricordare la grande attenzione dedicata ai temi dello sviluppo sostenibile, dell’Antropocene, della tutela della natura, della partecipazione e dell’innovazione. Il museo si è rivelato un buon attrattore di turismo, volano di sviluppo: una scelta “illuminata” grazie alla quale siamo passati da una visione tradizionale della collezione come valore fondante a quella odierna, che ci pone tra i musei nazionali e internazionali di maggior respiro e rilievo».

Per il presidente Stefano Zecchi: «I dieci anni del museo hanno scritto una grande storia, non solo per il territorio trentino ma anche a livello nazionale e internazionale per le importanti relazioni e scambi con la comunità scientifica. Un anniversario che segna la svolta nella missione degli enti museali contemporanei, luoghi di collezioni permanenti e al tempo stesso spazi di pensiero, conoscenza, ricerca, per sviluppare un dialogo continuo e virtuoso fra scienza e discipline umanistiche, natura e cultura. Con questa progettualità il MUSE è sempre più in primo piano nell’affrontare le grandi sfide planetarie, in termini di transizione ecologica, sostenibilità umana e ambientale».

MUSE 10 anni

Le prime novità

Il nuovo sito web rispetta i requisiti in termini di accessibilità e ha una sezione realizzata in collaborazione con Anffas Onlus scritta interamente in Easy to Read, il linguaggio che aiuta le persone a leggere e capire le informazioni più complesse. Ospiterà, inoltre, il blog del museo “MUSExtra”, in cui saranno raccontate le ultime novità, il dietro le quinte, le ricerche in corso, le scoperte e i risultati raggiunti.

Il logo del decennale parla un linguaggio universale. Accompagnerà per il 2023 tutte le iniziative, le comunicazioni e i progetti del museo e delle sue sedi territoriali.

La creatività scelta per il decennale sottolinea lo spirito del museo: curioso, vivace e sorprendente: le esclamazioni WOW! e OOH! inizieranno ad apparire su web, social e nella città di Trento.

gabbiani

Da “Wild City. Storie di natura urbana”. © Nicola Destefano

I primi eventi del 2023

La prima mostra dell’anno, inaugurata lo scorso 31 marzo, è dedicata al rapporto tra umanità e mondo selvatico in città. Si intitola “Wild City. Storie di natura urbana” e sarà visitabile fino al 5 novembre 2023.

In arrivo, a giugno, “Deserto Italia”, con una serie di fotografie sulla crisi climatica in corso.

In autunno, la grande mostra a tema Sciamani, in collaborazione con Mart di Rovereto e METS – Museo etnografico trentino San Michele.

Entrano nel vivo gli incontri di “Trento Scienza Grandi Eventi” – la rassegna che ospita figure di spicco nel panorama scientifico italiano – e “MUSE fuori orario”, ciclo di appuntamenti che animano il museo fino a tarda notte.

Guarda qui tutte le novità legate al decennale.

 

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