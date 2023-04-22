Il MUSE sta per compiere 10 anni

La prima candelina del decimo compleanno del MUSE, Museo delle Scienze di Trento, è stata già accesa: il nuovo sito web è online. Il percorso verso il decennale, entrerà nel vivo nei prossimi mesi, intensificandosi fino alla grande festa fissata per sabato 22 luglio 2023: il MUSE – Museo delle Scienze si prepara a festeggiare i suoi primi 10 anni con tante novità, eventi e progetti partecipativi. 10 ore no stop di spettacoli, concerti e performance che intrecciano i linguaggi della scienza a quelli dell’arte.

Oltre 4 milioni di visitatori

Dal 2013, anno dell’inaugurazione, hanno varcato le porte del museo disegnato da Renzo Piano oltre 4 milioni di persone. Il MUSE è un progetto unico nel panorama italiano che, come afferma il direttore Michele Lanzinger, «ha cambiato il volto della città. Un museo che attraverso lo studio e il racconto della natura e delle meraviglie della scienza si è rivelato attrattore turistico e volano di sviluppo per il territorio».

Sono tante le novità che il MUSE ha in serbo per coinvolgere cittadinanza, visitatrici e visitatori nei festeggiamenti per l’anniversario, sia in termini di eventi e mostre, sia in nuovi servizi. Tra queste, il rafforzamento del programma di membership, che a fronte di una spesa minima (a partire da 25 euro per la card giovani, gratuito per gli insegnanti) offre vantaggi e possibilità inedite per vivere il museo in modo personalizzato e unico.

Continua il direttore Michele Lanzinger: «In questi 10 anni abbiamo dimostrato che l’investimento fatto per il MUSE è risultato significativo per la nostra comunità per via delle numerosissime attività culturali prodotte o ospitate al museo e tra queste vogliamo ricordare la grande attenzione dedicata ai temi dello sviluppo sostenibile, dell’Antropocene, della tutela della natura, della partecipazione e dell’innovazione. Il museo si è rivelato un buon attrattore di turismo, volano di sviluppo: una scelta “illuminata” grazie alla quale siamo passati da una visione tradizionale della collezione come valore fondante a quella odierna, che ci pone tra i musei nazionali e internazionali di maggior respiro e rilievo».

Per il presidente Stefano Zecchi: «I dieci anni del museo hanno scritto una grande storia, non solo per il territorio trentino ma anche a livello nazionale e internazionale per le importanti relazioni e scambi con la comunità scientifica. Un anniversario che segna la svolta nella missione degli enti museali contemporanei, luoghi di collezioni permanenti e al tempo stesso spazi di pensiero, conoscenza, ricerca, per sviluppare un dialogo continuo e virtuoso fra scienza e discipline umanistiche, natura e cultura. Con questa progettualità il MUSE è sempre più in primo piano nell’affrontare le grandi sfide planetarie, in termini di transizione ecologica, sostenibilità umana e ambientale».

Le prime novità

Il nuovo sito web rispetta i requisiti in termini di accessibilità e ha una sezione realizzata in collaborazione con Anffas Onlus scritta interamente in Easy to Read, il linguaggio che aiuta le persone a leggere e capire le informazioni più complesse. Ospiterà, inoltre, il blog del museo “MUSExtra”, in cui saranno raccontate le ultime novità, il dietro le quinte, le ricerche in corso, le scoperte e i risultati raggiunti.

Il logo del decennale parla un linguaggio universale. Accompagnerà per il 2023 tutte le iniziative, le comunicazioni e i progetti del museo e delle sue sedi territoriali.

La creatività scelta per il decennale sottolinea lo spirito del museo: curioso, vivace e sorprendente: le esclamazioni WOW! e OOH! inizieranno ad apparire su web, social e nella città di Trento.

I primi eventi del 2023

La prima mostra dell’anno, inaugurata lo scorso 31 marzo, è dedicata al rapporto tra umanità e mondo selvatico in città. Si intitola “Wild City. Storie di natura urbana” e sarà visitabile fino al 5 novembre 2023.

In arrivo, a giugno, “Deserto Italia”, con una serie di fotografie sulla crisi climatica in corso.

In autunno, la grande mostra a tema Sciamani, in collaborazione con Mart di Rovereto e METS – Museo etnografico trentino San Michele.

Entrano nel vivo gli incontri di “Trento Scienza Grandi Eventi” – la rassegna che ospita figure di spicco nel panorama scientifico italiano – e “MUSE fuori orario”, ciclo di appuntamenti che animano il museo fino a tarda notte.

Guarda qui tutte le novità legate al decennale.



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