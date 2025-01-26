Diete più sostenibili per conservare le risorse idriche

Una dieta più salutare e sostenibile può contribuire a ridurre il consumo di suolo e di acqua. Lo rivela uno studio condotto da ricercatori del Glob3science Lab del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano.

Lo studio propone un modello globale per ottimizzare l’uso delle risorse agricole e idriche, rendendo sostenibile l’adozione della dieta di riferimento EAT-Lancet.

La dieta EAT-Lancet è un modello alimentare basato su principi scientifici che mira a migliorare la salute umana e ridurre l’impatto ambientale della produzione alimentare. Essa prevede un equilibrio tra cibi di origine vegetale, come cereali integrali, frutta, verdura, legumi e frutta secca, e una quantità limitata di alimenti di origine animale.

Per adottare questa dieta su scala mondiale senza compromettere le risorse naturali, il “sistema cibo” deve essere riorganizzato per renderlo sostenibile per il pianeta.

I ricercatori hanno esplorato sei scenari dietetici specifici per Paese. Il modello evidenzia che l’adozione globale di questa dieta richiederebbe un aumento del commercio alimentare internazionale, portando la quota di produzione destinata all’export dal 25% al 36%. Sul fronte economico, si stima un aumento del 4,5% dei costi alimentari, a fronte di significativi benefici ambientali: la redistribuzione delle colture porterebbe a una riduzione del 37-40% delle aree coltivate e del 78% il consumo di acqua per irrigazione.

«Questo studio dimostra che è possibile garantire diete salutari e sostenibili per tutti, proteggendo le risorse fondamentali del pianeta» afferma la professoressa Maria Cristina Rulli, coordinatrice dello studio.

Maria Cristina Rulli del Glob3science Lab del Politecnico di Milano e Paolo D’Odorico dell’Università della California, Berkeley, sono stati insigniti del Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water (PSIPW) presso le Nazioni Unite. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per le loro analisi innovative sul legame acqua-energia-cibo, che offrono soluzioni concrete per una gestione sostenibile delle risorse idriche, rispondendo alle sfide globali di un mondo in continua evoluzione.

Lo studio “Meeting the EAT-Lancet ‘healthy’ diet target while protecting land and water resources” è stato pubblicato su Nature Sustainability.



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