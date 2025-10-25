È nata una nuova isola

Il ritiro del ghiacciaio Alsek, in Alaska, ha di fatto generato una nuova isola perché il rilievo roccioso Prow Knob è oggi circondato dall’acqua.

Le più recenti immagini satellitari NASA-Landsat hanno documentato il cambiamento spettacolare nel lago Alsek: la nuova isola ha una superficie di circa 5 km², mentre il lago è cresciuto da circa 45 km² a circa 75 km² di supoerficie, con un fronte glaciale più instabile e soggetto a calving, cioè distacco di grandi blocchi di ghiaccio.

La nascita di una nuova isola

L’Alsek Glacier è arretrato di oltre 5 km e il cambiamento climatico scopre tracce di forme di vita preesistenti all’era glaciale.

Questa scoperta è cruciale per la scienza, perché la “nascita” dell’isola non è solo una curiosità geografica, ma è un laboratorio naturale a cielo aperto. L’emersione di nuove coste e sedimenti fornisce l’accesso a archivi paleoambientali che possono contenere tracce di forme di vita preesistenti all’era glaciale: microfossili, pollini, diatomee, materia organica e DNA antico intrappolati nei sedimenti. Questi indicatori permettono di ricostruire gli ecosistemi del passato, capire come reagiscono i biomi alle fasi di avanzata/ritirata dei ghiacci e migliorare i modelli climatici che usiamo per prevedere cosa accadrà nei prossimi decenni.

«Il cambiamento climatico sta ridisegnando la morfologia del paesaggio: ciò che per secoli è stato ghiaccio oggi diventa acqua, coste, isole e nuovi habitat. L’area dell’Alsek Lake è un esempio lampante di questa trasformazione in tempo reale» ha detto Daniela Dagnino, Director della Fondazione Everblue.



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