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È uscito il numero di giugno de La Rivista della Natura

Tanti gli argomenti, dall'oro delle grotte al capodoglio pigmeo, dalle foreste del Ghana ai segreti del falco grillaio per finire con i choke points del mondo

È uscito il numero di giugno de La Rivista della Natura
© Benedetta Rigo

3 mesi fa

Il numero di giugno de La Rivista della Natura, tra i tanti argomenti, ne propone uno davvero sorprendente, al quale dedica l’apertura.

Stiamo parlando dei “Golden bacteria”, particolari comunità microbiche che hanno il potere di far brillare d’oro e d’argento le pareti delle grotte. A raccontarci questo incredibile fenomeno, sconosciuto fino a pochi anni fa, è Pietro Spirito, giornalista e scrittore che, con un gruppo di ricercatori – speleologi si è recato nella Grotta di Boriano, al confine con la Slovenia per osservare il fenomeno. Lo scenario restituito dalle vaste colonie batteriche luminescenti è di quelli da restare a bocca aperta, uno spettacolo da Mille e una notte.

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Tursiope. © F. Tomasinelli

Buone notizie per la biodiversità del Mediterraneo. A conclusione del progetto LIFE Conceptu Maris sono stati resi noti i dati riguardanti le presenze dei cetacei nel mare nostrum. Nuovi hotspot e segnali di ripresa sono segnalati per molte specie, con l’annuncio di una new entry: il capodoglio pigmeo. Ci racconta tutto questo il naturalista Francesco Tomasinelli, fotogiornalista e inviato speciale de La Rivista della Natura.

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© F. Tomasinelli

Stefano Brambilla, giornalista e naturalista, ci conduce nella Foresta Madre del Ghana. Attraverso le spettacolari foto di Francesco Tomasinelli scopriamo alcuni dei più remoti Parchi naturali e santuari dello Stato africano, dove birdwatcning e progetti di ecoturismo aiutano a proteggere un prezioso ambiente sempre più a rischio.

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© Luca Eberle

Il falco grillaio per Luca Eberle non ha segreti. Il giovane fotografo ha documentato la vita del piccolo rapace mediterraneo, tra i sassi di Matera e in Pianura Padana e ci racconta azioni e progetti per conoscerlo e proteggerlo.

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© Mayy Contributor / Shutterstock

Nella sezione Natura ECOdossier, Michele Mauri ci parla dei choke points, i passaggi marittimi obbligati attraverso i quali transita il commercio internazionale. Chi li controlla ha in pugno il mondo intero.

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E poi i consueti appuntamenti con le rubriche dell’ornitologo Marco Mastrorilli, che ci parla di uccelli e inquinamento, del biologo marino Angelo Mojetta, che ci porta a Raja Ampat, della naturalista Selina Mao che rende un po’ di giustizia all’orca, vittima di pregiudizi e malintesi, a partire dal nome.

 

Buona lettura!

 

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