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NOVITÀ

È uscito il nuovo numero di dicembre de La Rivista della Natura

All'interno, rubriche, articoli, inchieste e reportage sulla bellezza fragile della natura nel difficile rapporto con l'uomo

È uscito il nuovo numero di dicembre de La Rivista della Natura
Foto di copertina © The Len / Shutterstock.com

20 Dic 2025

Lo sguardo penetrante di un leone ci invita alla scoperta del nuovo numero di dicembre de La Rivista della Natura. Al Re della foresta è, infatti, dedicata l’inchiesta di Valeria Barbi sul preoccupante stato di conservazione delle popolazioni africane di questo felino, sempre più braccato dalla perdita degli habitat, dal bracconaggio, dalla caccia al trofeo. Animale iconico, simbolo di forza e regalità, il leone non gode di altrettanti favori nella realtà aggiungendosi alla schiera degli animali in conflitto con l’uomo.

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© karelnoppe / shutterstock.com

  • Francesco Tomasinelli ci porta nei luoghi incontaminati del West Bali National Park, l’altro volto dell’isola più turistica del mondo, dove la mano dell’uomo è stata più leggera, consentendo ad animali e habitat di prosperare indisturbati. Un luogo unico, in cui l’Asia cede il posto all’Oceania.
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Macaco di Giava. © Francesco Tomasinelli

 

  • Nella scomparsa dei grandi mammiferi del passato incisero di più i grandi cambiamenti climatici o l’avvento di Homo sapiens?
    Ne abbiamo parlato con Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano e curatore della mostra in corso a Lugano dedicata alla megafauna del bacino padano e dei grandi laghi prealpini estintasi negli ultimi 200 mila anni.
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Orso delle caverne al Museo cantonale di storia naturale. © Roberto Pellegrini / MCSN

 

  • Scienziati, pescatori e istituzioni si sono uniti in un progetto, il LIFE Streams, per riportare nei torrenti dell’Italia centrale la trota mediterranea. Molto sensibile alla qualità delle acque, per oltre un secolo ha dovuto subire la presenza dell’alloctona trota atlantica, introdotta per la pesca sportiva.
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Avannotti di trota mediterranea. © Francesco Tomasinelli

  • Sulla spinta dei cambiamenti climatici cresce l’attenzione per i fenomeni meteorologici. Lo Standard Chartered Weather Photographer of the Year è il contest organizzato dalla Royal Meteorological Society di Londra. Vi presentiamo i vincitori della 10a edizione.
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“The Glorious Ring”, Shuchang Dong e Geshuang Chen. © Standard Chartered Weather Photographer of the Year 2025

 

  • Nella sezione della rivista “ECOnomia – Mercati, etiche, percorsi sostenibili” Michele Mauri, a conclusione del primo quarto di secolo del terzo millennio fa il punto sulla crisi green a livello mondiale.
  • Sempre in questa sezione parliamo di Green Economy alla luce degli ultimi Stati Generali tenutisi a Ecomondo.

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  • Infine, la seconda parte dell’Ecodossier dedicato al Muse – Museo delle scienze di Trento, un vero e proprio “museo diffuso”. Con la sua rete di sedi distribuite su tutto il Trentino, il Muse si attesta come una delle realtà culturali più importanti del nostro Paese. Riconosciuta anche a livello internazionale, continua però a essere un punto di riferimento per le comunità territoriali.
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Il Museo geologico delle Dolomiti d’Ampezzo, una delle realtà museali che danno vita al museo diffuso del MUSE. © Roberto Nova

 

La Rivista della Natura è il trimestrale su carta che ti fa scoprire la bellezza del nostro Pianeta e ti invita a riflettere sul rapporto Uomo-Ambiente.

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