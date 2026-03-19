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È uscito l’ultimo numero de La Rivista della Natura

Tra i tanti argomenti: i retroscena della missione spaziale Artemis, l'intelligenza del polpo, i segreti delle libellule, viaggio nel nord-ovest americano

È uscito l’ultimo numero de La Rivista della Natura
Immagine Luna © Serrgey75/Shutterstock.com

6 mesi fa

È uscito l’ultimo numero de La Rivista della Natura, il trimestrale dedicato alla bellezza del pianeta e al rapporto uomo-ambiente.

Sull’ultimo numero, n.1 – Marzo – non perdete l’articolo di Pietro Spirito che ci spedisce letteralmente nello spazio raccontandoci retroscena e curiosità della missione Artemis. Il nostro autore è andato a Torino presso i laboratori di Thales Alenia Space, specializzati nella realizzazione di prodotti di alta tecnologia nel campo delle missioni scientifiche e delle infrastrutture spaziali, della ricerca ambientale e molto altro. Qui ha toccato con mano i nuovi moduli abitativi che permetteranno all’uomo di vivere per lunghi periodi sulla Luna. Un primo, grande salto che consentirà alla nostra specie di guardare ancora oltre.

Multi-Purpose Habitation

Il render di un MPH, Multi-Purpose Habitation, modulo realizzato dalla società Thales Alenia Space dove gli astronauti vivranno i loro primi lunghi periodi sulla Luna. Il lancio è previsto nel 2033. Foto © THALES ALENIA SPACE

 

Francesco Tomasinelli ci parla del polpo, animale dalla straordinaria intelligenza. Il suo modo di interagire con il mondo è così peculiare che viene da pensare si tratti di una creatura aliena. Ma cosa rende tanto speciale questo invertebrato e perché ha sviluppato capacità così raffinate? Scopriamolo in questo articolo anche alla luce delle ultime ricerche scientifiche.

polpo

Otto braccia, centinaia di ventose e un corpo capace di adattarsi a quasi ogni forma: sono queste le caratteristiche chiave dei polpi. In rari casi, come nel grande Enteroctopus dofleini ritratto in questa foto, possono raggiungere dimensioni impressionanti, con un peso paragonabile a quello di un uomo e un’apertura delle braccia superiore ai cinque metri. Foto © Kondratuk Aleksei / shutterstock.com

 

Con Stefano Brambilla, andiamo nello stato di Washington, nell’estremo nord-ovest degli Stati Uniti. Una terra di antichi vulcani, variopinte praterie di montagna. Ma anche di spiagge a perdita d’occhio che lambiscono l’Oceano Pacifico, dove le foreste tropicali (avete letto bene) vanno a morire.

Washington

Lo Skyline Trail è uno dei sentieri più noti del Mount Rainier National Park, sia per le fioriture estive, sia per l’avvicinamento ai ghiacciai. Oltre alle marmotte delle Montagne Rocciose si avvistano scoiattoli, uccelli montani e a volte anche capre delle nevi. Foto © Stefano Brambilla

 

La danza delle libellule” è il titolo del servizio firmato da Riccardo Falco di Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Fausto Leandri della Società Italiana per lo studio e la conservazione delle libellule. Attraverso anche le belle immagini di Roberta Falco e di suo padre Riccardo viene svelato il mondo di queste creature leggiadre dai colori sgargianti, che con le loro lunghe ali trasparenti e il velocissimo volo attraversano l’aria dalla primavera all’autunno.

Libellule

Nella foto, esemplari di Calopteryx splendens si affollano presso le acque di un fiume ricco di vegetazione acquatica, ambiente ottimale per la deposizione delle uova. I maschi, dal corpo blu metallico e dalle caratteristiche bande alari blu, sono fortemente territoriali. Si possono osservare posati sulla vegetazione riparia, pronti ad allontanare potenziali rivali. Foto © Roberta Falco

 

Nella sezione ECOnomia, lo speciale dedicato a etiche, mercati, percorsi sostenibili, la protagonista è la Groenlandia a cui abbiamo dedicato una approfondita analisi geopolitica firmata da Michele Mauri.

Groenlandia

Un’immagine aerea della Groenlandia con le lingue dei ghiacciai che si fanno largo nella costa frastagliata. Complice la crisi climatica e la fusione dei ghiacci, la Groenlandia è sempre più al centro dell’attenzione internazionale, tra interessi economici e mire espansionistiche. In ballo ci sono i suoi minerali e le rotte commerciali del futuro. Foto Francesco Scatena / shutterstock.com

La Rivista della Natura

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