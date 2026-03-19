È uscito l’ultimo numero de La Rivista della Natura, il trimestrale dedicato alla bellezza del pianeta e al rapporto uomo-ambiente.

Sull’ultimo numero, n.1 – Marzo – non perdete l’articolo di Pietro Spirito che ci spedisce letteralmente nello spazio raccontandoci retroscena e curiosità della missione Artemis. Il nostro autore è andato a Torino presso i laboratori di Thales Alenia Space, specializzati nella realizzazione di prodotti di alta tecnologia nel campo delle missioni scientifiche e delle infrastrutture spaziali, della ricerca ambientale e molto altro. Qui ha toccato con mano i nuovi moduli abitativi che permetteranno all’uomo di vivere per lunghi periodi sulla Luna. Un primo, grande salto che consentirà alla nostra specie di guardare ancora oltre.

Francesco Tomasinelli ci parla del polpo, animale dalla straordinaria intelligenza. Il suo modo di interagire con il mondo è così peculiare che viene da pensare si tratti di una creatura aliena. Ma cosa rende tanto speciale questo invertebrato e perché ha sviluppato capacità così raffinate? Scopriamolo in questo articolo anche alla luce delle ultime ricerche scientifiche.

Con Stefano Brambilla, andiamo nello stato di Washington, nell’estremo nord-ovest degli Stati Uniti. Una terra di antichi vulcani, variopinte praterie di montagna. Ma anche di spiagge a perdita d’occhio che lambiscono l’Oceano Pacifico, dove le foreste tropicali (avete letto bene) vanno a morire.

“La danza delle libellule” è il titolo del servizio firmato da Riccardo Falco di Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Fausto Leandri della Società Italiana per lo studio e la conservazione delle libellule. Attraverso anche le belle immagini di Roberta Falco e di suo padre Riccardo viene svelato il mondo di queste creature leggiadre dai colori sgargianti, che con le loro lunghe ali trasparenti e il velocissimo volo attraversano l’aria dalla primavera all’autunno.

Nella sezione ECOnomia, lo speciale dedicato a etiche, mercati, percorsi sostenibili, la protagonista è la Groenlandia a cui abbiamo dedicato una approfondita analisi geopolitica firmata da Michele Mauri.

La Rivista della Natura

Il numero, naturalmente, è ricco di molti altri contenuti che vi invitiamo a scoprire acquistando una copia sul nuovo sito di Edinat, dove potrete conoscere anche tutte le attività e i prodotti editoriali della nostra Casa editrice.

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