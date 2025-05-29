Il 7 e 8 giugno 2025 torna Festivalmar, il festival itinerante di c che celebra il mare con un ricco programma di esperienze gratuite per riconnettere comunità e territorio alla bellezza e alla fragilità dell’ambiente marino. Dopo le edizioni a Milano e in Sardegna, quest’anno il festival approda in Puglia, nella splendida cornice dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto, tra Carovigno e Brindisi.

Un luogo simbolo di biodiversità, recentemente confermato tra le 30 migliori riserve marine al mondo con lo status di Blue Park, e oggi candidato a diventare Riserva della Biosfera UNESCO. Festivalmar diventa così un’occasione per coinvolgere attivamente cittadini e visitatori nella scoperta e nella tutela del nostro patrimonio naturale.

Tra le attività in programma: snorkeling guidato, kayak eco-tour, bio-passeggiate, yoga all’alba, visite al centro recupero tartarughe marine, laboratori per bambinɜ e performance artistiche a tema marino. Momenti di confronto e riflessione prenderanno forma attraverso talk con esperti, mentre la musica darà ritmo alle serate con il concerto all’alba del pianista Cesare Picco e lo spettacolo serale “Cosa direbbe Lucio”, omaggio a Lucio Dalla con Renzo Rubino.

Festivalmar è un invito a vivere il mare con consapevolezza, in linea con l’Alleanza 30×30 Italia di Worldrise, un’alleanza di cittadini, enti e aziende con un unico obiettivo: proteggere almeno il 30% dei mari italiani entro il 2030. Un traguardo possibile solo con il contributo di tuttɜ.

Tutte le attività sono gratuite: è sufficiente registrarsi per partecipare e lasciarsi trasportare dalla magia del mare. Puoi visionare il programma completo qui e puoi registrarti alle attività cliccando i link ipertestuali!



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