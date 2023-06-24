Fin dall’antichità, alcuni animali sono considerati dei portafortuna

Pochi di noi si dichiarano superstiziosi però…non si sa mai. Quando passa un gatto nero o canta la civetta molti fanno gli scongiuri. All’opposto vi sono altri animali, come il delfino o l’ape, simbolo di fortuna e prosperità, mentre altri, come il leone o la volpe, rappresentano il coraggio e la furbizia.

Sono, infatti, soprattutto gli animali che, sin dalla notte dei tempi, incarnano a livello simbolico moltissimi significati, rappresentati praticamente da tutte le civiltà che si sono succedute sul Pianeta soprattutto attraverso l’impiego di vari manufatti come talismani, gioielli, bandiere, stemmi ed emblemi vari, oltre a rappresentazioni artistiche di tutti i tipi, cominciando con i famosi bisonti, uri, cervi, cavalli, uccelli e molte altre specie raffigurate sulle pareti delle famose grotte di Altamira in Spagna, risalenti a circa 15.000 fa, ovvero alla fine del Pleistocene, o a quelle francesi di Lascaux risalenti addirittura a 17.500 anni fa, ovvero al Paleolitico superiore.

Fatto sta che sin da allora gli animali costituiscono simboli e significati di tutti i generi, tanto che ancora oggi spesso regaliamo oggetti che li rappresentano.

Vediamo dunque in questo articolo i più conosciuti animali portafortuna, tralasciando per il momento quelli, altrettanto numerosi, che invece rappresentano messaggi negativi o di malaugurio (che magari vedremo in un altro articolo).

Ape

L’ape è un insetto instancabile, legato al sole e al calore, costantemente dedicato ai lavori dell’alveare. Il miele è poi un alimento sacro per tante culture, come per i Celti, ma soprattutto per l’Antica Grecia: Zeus è cresciuto nutrito dal miele che gli dava sua madre Melissa. Regalare un’ape come portafortuna vuol dire auspicare rigenerazione, determinazione, purezza, ma anche impegno laborioso.

Aquila

È questo uno dei simboli di forza e fierezza per eccellenza, emblema di molti imperi e casate, da quello romano agli Asburgo e sino ai moderni USA. Si usa anche dire “non sei un’aquila” ipotizzando una particolare intelligenza di questo uccello, che invece non risulta, da questo punto di vista, particolarmente dotato rispetto agli altri rapaci diurni. Mentre ha indubbiamente una vista molto acuta e quindi, da questo punto di vista, il suo significato simbolico può essere anche quello di chi è capace di guardare lontano (lungimirante) o più avanti degli altri.

Cavalluccio marino

Per molte culture del passato, soprattutto in Oriente, questo animale è un simbolo di potere: gli asiatici lo consideravano un tipo di drago, che portava buona sorte. Gli antichi Greci e Romani lo associavano al dio del mare (Poseidone per i Greci, Nettuno per i Romani), uno dei più potenti dell’Olimpo. Perché regalarlo come portafortuna? Perché porta con sé pazienza e persistenza: nei momenti di mare turbolento avvolge la sua coda a un appiglio, per restare saldo anche nelle avversità.

Coccinella

La coccinella è uno dei più conosciuti animali portafortuna. Trovare una coccinella nel giardino di casa è tradizionalmente di buon auspicio, non solo per antiche credenze, ma anche per motivi scientifici: la coccinella combatte i parassiti di piante e fiori.

Il significato simbolico di questo grazioso insetto è associato all’amore, con il suo colore rosso vivo che simboleggia la passione. In Occidente sino a pochi anni fa e soprattutto tra i bambini vi era la tradizione di esprimere un desiderio prima di lasciarla andare: il numero dei puntini sul guscio corrisponde al numero di mesi da attendere per vederlo realizzarsi.

Colibrì

Rapidità, agilità, luminosa luce riflessa dall’iridiscente piumaggio del più piccolo tra gli uccelli. Anche il colibrì è portatore di numerosi significati simbolici positivi.

Delfino

Il delfino, come gran parte dei cetacei, è uno degli animali più popolari associati a significati positivi. È amico dell’uomo, estremamente intelligente, ed è un collegamento ideale tra il mondo dei mammiferi e il mondo dei pesci. Amicizia, intelligenza, benevolenza, ma anche libertà sono alcuni dei significati che associati a questo animale. In molte leggende i delfini sono salvatori dei marinai, durante enormi tempeste. Per questo è un portafortuna che con armonia protegge dalle avversità.

Elefante

La possenza, la lentezza, l’intelligenza di questo pachiderma ne fa un rappresentante della forza tranquilla, di intelligenza, di chi è saldo nei propri valori ed anche di chi è dotato di buona memoria. La figura dell’elefante con la proboscide alzata (possibilmente diretta verso una finestra della casa) è un simbolo di buon auspicio che respinge nemici occulti.

Regalare un elefante, nel medioevo, era uno dei massimi omaggi che si potessero fare a sovrani o papi; in particolare indicava auguri di longevità (anche di regno). La città di Catania ha in questo animale il suo simbolo municipale.

(continua…)



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