Dal 1° al 4 maggio 2025 decine di migliaia di appassionati di bici si raduneranno a Riva del Garda per il 31° FSA Bike Festival. Nell’area EXPO di Riva del Garda sono attesi più di 200 espositori e 400 marchi. Oltre a poter ammirare le novità e i migliori prodotti delle principali aziende nel mondo del ciclismo, i visitatori – che sono stati più di 80.000 nell’edizione passata – avranno la possibilità di testare le biciclette delle aziende espositrici sui trail del Garda Trentino: dalle mountain bike alle bici gravel, comprese le proposte elettriche.

Inoltre, l’evento che apre la stagione ciclistica off-road rimodella la propria area espositiva spostandosi ancora più vicino al lungolago e in un ambiente verde con vegetazione e alberi a far da cornice agli stand degli espositori.

Iscrizioni aperte alla Bike Marathon

Come ogni anno, il momento agonistico clou del FSA Bike Festival Riva del Garda sarà la Bike Marathon, la prova mountain bike in programma sabato 3 maggio con partenza dal centro storico di Riva del Garda e arrivo all’area EXPO. A disposizione dei partecipanti tre percorsi di diversa difficoltà.

Tutti i percorsi della Bike Marathon sono aperti sia ai ciclisti tesserati per la federazione nazionale che agli amatori, è possibile registrarsi su:

www.bikefestivalriva.com/it/gare/bike-marathon

L’evento gravel

Nelle ultime edizioni il Garda Trentino è stato scoperto anche dagli amanti del gravel: a loro è rivolta la terza edizione della Maxxis Gravel Garda Trentino, la prova gravel con cronometraggio su tre tappe in programma venerdì 2 maggio. I partecipanti possono scegliere tra due percorsi: il primo di 100 chilometri con 1.750 m di dislivello; il secondo di 65 chilometri con 480 m di dislivello. La prova gravel offre un’esperienza fatta di percorsi spettacolari e specialità locali da gustare lungo il tracciato, combinando l’avventura in bicicletta con il piacere della cucina regionale trentina e lo spirito della community gravel.

Le iscrizioni alla Maxxis Gravel Garda Trentino sono aperte su:

www.bikefestivalriva.com/it/gare/gravel

La sostenibilità al centro di FSA Bike Festival Riva del Garda

Per agire in maniera positiva sul territorio, gli organizzatori hanno attivato diversi progetti rivolti alla sostenibilità ambientale e sociale.

L’organizzazione misurerà l’impronta di CO2 dell’evento, in linea con le direttive dell’UCI Climate Action Charter.

dell’evento, in linea con le direttive dell’UCI Climate Action Charter. L’attività di pulizia e raccolta dei rifiuti sarà effettuata da una cooperativa sociale che impiega principalmente persone svantaggiate.

che impiega principalmente persone svantaggiate. Parte degli allestimenti della “chill area” dell’Expo sono stati realizzati a mano con tessuti riciclati da una cooperativa sociale locale.

da una cooperativa sociale locale. Il festival ha attivato collaborazioni con scuole locali , come licei sportivi, e per gli studenti sarà un’ulteriore opportunità di apprendimento.

, come licei sportivi, e per gli studenti sarà un’ulteriore opportunità di apprendimento. All’interno dell’area Expo non ci saranno bicchieri usa e getta , perché verranno utilizzati solo bicchieri rigidi in plastica riciclata, disponibili presso i punti di distribuzione delle bevande. Anche posate, piatti e tovaglioli sono realizzati con materiali ecologici e riciclabili.

, perché verranno utilizzati solo bicchieri rigidi in plastica riciclata, disponibili presso i punti di distribuzione delle bevande. Anche posate, piatti e tovaglioli sono realizzati con materiali ecologici e riciclabili. Nell’intera area del festival, tra gli stand, saranno disponibili dispenser di acqua potabile gratuita per permettere a tutti di rifornirsi di acqua fresca. Per farlo, si può portare la propria borraccia, utilizzare il bicchiere del Bike Festival o acquistare presso il negozio ufficiale la borraccia del Bike Festival, realizzata con materiali sostenibili.

Energia pulita

Le centrali idroelettriche forniscono energia regionale certificata da fonti naturali rinnovabili al 100%, che alimentano non solo l’area del festival, ma anche la flotta di auto elettriche. Il Bike Festival, infatti, punta sulla mobilità ecologica e fornisce ai propri collaboratori, prima e durante l’evento, veicoli ibridi o totalmente elettrici, dai furgoni ai veicoli individuali.

Accessibilità

Sostenibilità significa anche accessibilità per persone con mobilità ridotta o per non vedenti: dall’anno scorso il Bike Festival ha ottenuto il Marchio Open e all’interno dell’Expo sarà presente una sezione con aziende e associazioni che lavorano nel settore. Questo tema, inoltre, sarà ampiamente discusso nel programma dei Talks.



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