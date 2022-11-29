Gli anfibi sono la classe di vertebrati più minacciata di estinzione del pianeta

In Italia ci sono molti volontari che si occupano della conservazione attiva degli anfibi, tra cui campagne di salvataggio presso le strade interessate dalla migrazione. Questi ostacoli artificiali, se poste in prossimità di un sito riproduttivo, risultano essere un passaggio obbligato per gli anfibi, che muoiono a decine investiti dalle auto. I volontari aiutano questi animali trasportandoli fisicamente da un lato all’altro della strada.

Nella foto in apertura, la cattura degli animali è finalizzata al rilievo delle biometrie (peso e lunghezza) e alla determinazione del sesso; dati utili a valutare la struttura e lo stato di salute delle popolazioni (Val di Cembra, 09/06/2022). © Federica Daldon

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