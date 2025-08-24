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MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO

“I Suoni delle Dolomiti”, il festival per una montagna più consapevole

C’è un modo diverso di ascoltare la musica in montagna. Non solo con le orecchie, ma con il corpo che cammina, gli occhi che osservano, la mente che si apre alla scoperta

“I Suoni delle Dolomiti”, il festival per una montagna più consapevole
© Alberto Bernasconi / I Suoni delle Dolomiti

24 Ago 2025

Laboratori, passeggiate guidate e focus sui ghiacciai: dal 27 agosto al 4 ottobre 2025, torna “I Suoni delle Dolomiti”, il festival che da trent’anni unisce musica e natura in un connubio unico al mondo.

Natura, scienza, musica: l’esperienza del festival “I Suoni delle Dolomiti” si arricchisce grazie a un programma di eventi collaterali ideato dal MUSEMuseo delle Scienze di Trento.

A rendere ancora più avvincente la kermesse, infatti, è il rinnovato e potenziato sodalizio con il MUSE, che quest’anno accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta del paesaggio dolomitico, dei suoi segreti e delle sue fragilità.

 

 

L’edizione 2025 segna un passo in avanti

Accanto ai consueti racconti scientifici che introducono i concerti, il MUSE proporrà due nuove modalità di interazione e approfondimento:

  • A spasso tra i ghiacciai – è un’attività laboratoriale pensata per avvicinare le persone, grandi e piccole, al mondo dei ghiacciai: reperti del museo, piccoli giochi e osservazioni inviteranno a comprendere meglio cosa comporterebbe la scomparsa dei ghiacciai, come gli animali si adattano al freddo estremo e perché questi ambienti sono così cruciali per il nostro pianeta.
  • Le passeggiate guidate – accompagnati da guide alpine ed esperte/i del MUSE verso le location dei concerti. Un modo per trasformare l’avvicinamento in una vera esplorazione: si cammina insieme, si osservano i dettagli del paesaggio, si scoprono tracce invisibili a un occhio distratto.

«“I Suoni delle Dolomiti” hanno portato in montagna il concetto di concerti situati, melodie che si fondono con i paesaggi dolomitici in modo irripetibile. MUSE è orgoglioso di proporsi ancora una volta al pubblico dei Suoni come mediatore del rapporto con i luoghi in cui si svolgono i concerti» dichiara Massimo Bernardi, direttore del MUSE.

Informazioni sulle attività

“A spasso tra i ghiacciai” è un’attività a ciclo continuo (a fruizione libera) in programma il:

  • 6 settembre – Malga Canvere, Bellamonte
  • 21 settembre – Sagron Mis
  • 4 ottobre – Fuciade

Tutti i dettagli e la modalità di prenotazione sul sito de I Suoni delle Dolomiti.

 

Le “Passeggiate guidate” sono in programma il:

  • 30 agosto. Malga Spora, Dolomiti di Brenta – Malga Spora, Avi Avital, Giovanni Sollima, Alessia Tondo, Giuseppe Copia
  • 9 settembre. Prati Col, San Martino di Castrozza – Marco Paolini, Alberto Ziliotto
  • 30 settembre. Rifugio Vajolet – Euyo Wind Quintet
  • 2 ottobre. Rifugio Contrin – Quartetto Thumòs

 

Le iniziative messe in campo quest’anno per i Suoni delle Dolomiti si inseriscono nel programma speciale del MUSE per l’Anno Internazionale per la Conservazione dei Ghiacciai, una ricorrenza che invita a riflettere sull’impatto del riscaldamento globale e sulla necessità di una rinnovata responsabilità ambientale. Da qui l’alleanza tra le due realtà culturali che condividono la stessa visione: portare cultura, conoscenza e consapevolezza nei luoghi in cui natura e arte si fondono.

 

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