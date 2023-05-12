I volontari di Marevivo hanno ripulito la spiaggia di Bovo Marina

La spiaggia di Bovo Marina a Montallegro (AG) è un tratto di costa incantevole, apprezzata dai residenti e dai turisti che la frequentano d’estate. Durante l’inverno, però, le mareggiate e le correnti riversano in questi bellissimi luoghi numerosi rifiuti che sono stati deplorevolmente scaricati in mare, anche a molte miglia da lì.

Marevivo Onlus, in collaborazione con le scuole e il Comune, ha inserito Bovo Marina nella campagna nazionale “Adotta una spiaggia” e lo scorso sabato 6 maggio ha organizzato una giornata dedicata al mare e all’Educazione ambientale.

Ormai prossimi alle vacanze e con tante presenze di turisti già giunti in Sicilia, Marevivo ha deciso di ripulire la spiaggia e di arricchire la giornata ecologica con ulteriori attività di sensibilizzazione.

Proprio per la bellezza, il mare pulito e la valenza naturalistica del tratto costiero che racchiude la spiaggia di Bovo Marina, è stato avviato il percorso per ottenere il riconoscimento della bandiera blu.

Gli studenti dell’Istituto comprensivo Salvatore Quasimodo di Agrigento, i loro insegnanti e la dirigente scolastica Nellina Librici hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, scegliendo in un giorno di vacanza d’impegnarsi in un’azione collettiva di tutela del territorio, raccogliendo oltre undici sacchi di rifiuti nel tratto di spiaggia che da Bovo Marina giunge all’Oasi di Marevivo.

Tra i volontari anche il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo che, in prima persona ha voluto contribuire all’iniziativa.

Era presente all’iniziativa l’intero ufficio nazionale di Marevivo Onlus, coordinato da Raffaella Giugni. A fianco della rappresentanza romana anche gli inviati di Rilastil che, insieme a Marevivo, sostengono l’adozione della spiaggia di Bovo Marina per promuoverne la difesa e la valorizzazione.

La giornata si è conclusa con un momento di grande emozione per la liberazione di tre esemplari di tartaruga marina della specie protetta Caretta caretta, riabilitate presso il CRETAM dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia Mirri, liberazione coordinata dal responsabile dottore veterinario Paolo Monteverde e assistita da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.



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